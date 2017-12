Ahogy a legtöbb autómárka, úgy a Lada is kínál áruszállítókat. Nivából, Largusból is készül ilyen, sőt egy ideje a Grantából is. Nagyobb furgonoknál gyakran látható ez a fajta dobozos feltét, személyautóknál azonban ritka – ezért is különösen érdekes a Granta Van. Az áruszállító egy külső vállalkozás bevonásával készült, amelynek volt már tapasztalata elsőkerék-hajtású modell, ez esetben a Samara átalakításával. Ezt a tudást használták a Granta átalakításánál.

Különféle hosszúságú dobozzal szerelhető fel a kocsira, 3,2 -4,0 köbméteres lehet raktér, amely kehet egyszerűbb kivitelű, hőszigetelt, illetve utóbbihoz klíma is elérhető. A hátsó duplaszárnyú ajtó mellett egy oldalsó nyílás is rendelkezésre áll.

A Lada honlapján 720 kilós terhelhetőséget adtak meg, de orosz újságírók kiderítették, hogy ebbe beleszámolták a vezető és az üzemanyag súlyát is. Így a teher, amit el lehet fuvarozni, sokkal inkább maximum 600 kiló körüli lehet.