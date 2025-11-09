Rendhagyó próbajáratot ejtett meg a BKV a fogaskerekű vonalán, ugyanis a vágányzár utolsó napján, szigorú óvintézkedések mellett, a szakemberek egy mérőműszerekkel felszerelt és maximális terhelésű Tátra villamossal méréseket végeztek az adhéziós, vagyis fogasléc nélküli hajtás működőképességéről.

A társaság szerint az volt a tudományos vizsgálat célja, hogy a majdani rekonstrukció előtt elméletileg megalapozott, gyakorlatban validált válaszokat kapjanak arra, hogy az adhézió hajtás működőképes-e ezen a meredek pályán.

Az 1874-ben átadott budai fogaskerekű műszaki állapota miatt időszerű a pálya és a járműpark korszerűsítése. Ezért keres a BKV olyan alternatív megoldásokat, amikkel biztonságosan, korszerűen és gazdaságosan fenntartható marad a vasúti üzem.