Trolibuszok válthatják a dízelbuszokat a 9-es busz vonalán, miután a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) közbeszerzési eljárást írt ki a fővárosi trolibuszhálózat bővítésére – írja az MTI a társaság csütörtöki közleménye alapján.

A megjelent ajánlati felhívás alapján a VIII. kerületi Józsefvárosban és a X. kerületi Kőbányán építhetnek trolibusz-felsővezetékeket. Új szakaszokat alakíthatnak ki a Kőbányai út Orczy tér és Liget tér közötti szakaszán, a Kőrösi Csoma Sándor út egy részén, az Állomás utcában és a Liget téren, míg a Pongrácz úton a már meglévő infrastruktúrát hosszabbíthatják meg.

A BKK szeptember közepén feltételes közbeszerzési eljárást indított a hálózatbővítési és a kapcsolódó korszerűsítési munkák kivitelezésére, továbbá a meglévő tervek esetleges felülvizsgálatára.

A beruházás hozzájárulhat a fővárosi trolihálózat bővítéséhez, például a 72-as járat Orczy téren túli meghosszabbításához, illetve járműbeszerzésekkel a 9-es busz vonalán, Óbuda és Kőbánya között. A kivitelezés az Európai Unió „IKOP Plusz 1.1.0-23 Tiszta üzemű városi-elővárosi közlekedés erősítése Budapesten és agglomerációs településein program” keretében valósulhat meg európai uniós támogatásból. A pályázati felhívás e tárgyban ez idáig nem jelent meg.

A munkák az eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatása és az uniós forrás biztosítása esetén 2027 első felében kezdődhetnek el.

