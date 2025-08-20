Három új változat kerül a Forddal közös együttműködésben készülő Transporter palettába – jelentette be a Volkswagen Haszonjárművek. A kínálatot egy duplakabinos és két új dobozos kivitel egészíti ki.

Kimaxolni a helyeket

A duplakabinos kialakítás évtizedek óta hozzátartozik a Transporter modellkínálathoz. Mivel nem igazán akad versenytársa, ezért kifejezetten népszerűnek számít, hiszen így egy kisebb brigádot el lehet furikázni úgy, hogy közben az útjavításhoz vagy karbantartáshoz, vagy kommunális feladatokhoz szükséges eszközöket is magával cipelheti a társaság. És, hogy mennyi hely jut a felszereléseknek? Még így is egy 4,2 négyzetméter alapterületű rakfelülettel gazdálkodhatnak, mivel a duplakabinos változat alapból hosszú tengelytávval készül. Az alumínium oldalfalakkal ellátott plató rész 2169 mm hosszú és 1945 mm széles.

Elől-hátul három-három fő foglalhat helyet köszönhetően annak, hogy a vezető mellé egy kétszemélyes üléspad szerelhető be. Hasznos teherbírása még így is eléri az 1073 kilogrammot, emellett akár 2500 kilogrammnyi súlyt lehet vontatni. Speciális használat esetén lehetőség van a plató elhagyására, és helyette egyedi felépítmény szerelésére az alvázra.

A második újdonság a kombinált áru- és személyszállításra tervezett Dobozos Plus. Ennél a második üléssorban mindig háromszemélyes üléspad található. A leendő tulajdonos ugyanakkor választhat, hogy az első üléssorba kér-e dupla utasülést, vagy megelégszik a vezető, illetve az „anyósülés” beépítésével. Az utas- és raktér között műanyag, ablakkal ellátott válaszfal található. Az utasoldali tolóajtó széria, de a vezetőoldalra kérhető még egy tolóajtó.

A harmadik újdonság Dobozos kivitel L-alakú válaszfallal. Mit takar ez pontosan? Az utasteret és a rakteret egy L-alakú válaszfal választja el egymástól. Ez azt jelenti, hogy a második üléssorban csak két ülőhely van. A harmadik helyére kerül be a válaszfal, így kvázi extra hellyel egészül ki a raktér. Ennek köszönhetően a vezetőoldalon hosszabb tárgyak is szállíthatók. Ha valaki szeretné pótolni az így kieső helyet, akkor opcionálisan az első üléssorba kérhet dupla utasülést, így akár öt fő is utazhat egy L-alakú válaszfallal rendelkező Transporterbe. Érdekesség, hogy szemben a Dobozos Plus modellváltozattal, ez a kivitel mindig két tolóajtóval van felszerelve.

Többféle hajtással

Az elsőkerék-hajtású változatokba 110 vagy 150 lóerős TDI-motor kérhető. Az új duplakabinos platós ugyanakkor opcionálisan 4Motion összkerékhajtással is választható. Ebben az esetben a legerősebb dízelmotort nyolcgangos, automata sebességváltóval társítják. Első ízben a platós kivitel elektromos hajtással is rendelhető. Ebben az esetben 136 (100 kW), 218 (160 kW), vagy 286 (210 kW) lóerős teljesítményszintek közül választhatnak a jövendőbeli megrendelők. A mindig hátsókerék-hajtású e-Transporter nagyfeszültségű akkumulátora 64 kWh (nettó) kapacitású. Valamennyi elektromos Transporter egyfokozatú automataváltóval gördül le a gyártósorról. A dobozos kivitelek plug-in hibrid elsőkerék-hajtással is kérhetők. Ennél 232 lóerős rendszerteljesítmény áll rendelkezésre.

Extraként a dobozos az „Allterrain” felszereltséggel, a „PanAmericana” változatban konfigurálható. A „PanAmericana” változatokat robosztus külső burkolatokkal látják el, hogy megnöveljék a védelmét a külső sérülésekkel szemben. A Transporter Dobozos Plus emellett egy elegáns „Edition” változatban is elérhető, amely többek között 17 colos könnyűfém keréktárcsákkal és fekete fényezésű tetővel tehető egyedivé.

A Volkswagen Haszonjárművek beárazta az újdonságokat. Eszerint a Duplakabinos Platós nettó 41 158 euróba (kb. 16 millió forint), a Dobozos Plus 38 525 euróba ( kb. 15,1 millió forint), az L-alakú válaszfallal ellátott kivitel pedig 39 990 euróba (kb 15,7 millió forintba) kerül ÁFA-nélkül.