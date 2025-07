Az év első felében 5315 darab elektromos autóbuszt értékesítettek Európában, 1564 darabbal többet, mint a tavaly év hasonló időszakában. Ez izmos, mintegy 41 százalékos növekedést jelent – olvasható a Sustainable Bus piaci összefoglalójában.

A szakportál, amely a DVV Group adatait használta fel a buszgyártók teljesítményét is nevesítette. Eszerint az év első hat hónapjában a kínai Yutong adta el a legtöbb autóbuszt, szám szerint 852 darabot és ezzel 16 százalékos piaci részesedésre tett szert. A második helyet az MAN Truck&Bus szerezte meg 708 darab e-busszal, megközelítve ezáltal a 2023 első félévben produkált teljesítményét. A dobogó harmadik fokára a Mercedes-Benz került fel, amely 682 darab akkumulátor-elektromos buszt értékesítettek.

Érdemes szót ejteni még a tabella középmezőnyéről. A negyedik helyre a magyarországi összeszerelő üzemmel is rendelkező BYD fért fel, amely 519 villanybuszt adott el. Teljesítménye lényegében 2020 óta folyamatosan javul az európai piacon. Az ötödik helyet az Iveco Bus szerezte meg 494 példányt adott el. Őt követi Wrightbus (483 db), illetve a Solaris Bus&Coach (357 db).

Érdekes trend, hogy az elektromos városi buszok eladása mellett az üzemanyagcellásokra is egyre nagyobb kereslet mutatkozik. Az év első felében ugyanis 279 darab hidrogén hajtású autóbuszt helyeztek forgalomba. Ebből 163 példányt a lengyel Solaris Bus&Coach húzott be. Az érdeklődés leginkább a német piacról érkezik, mivel az új hidrogéncellás buszok nagy részét, mintegy 70 százalékát Németországban értékesítették. Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy a németek nemcsak az elektromos, hanem a hidrogéncellás autóbuszok beszerzését is támogatják. Sőt, Németországban már a dízelbuszok elektromossá történő átalakítására is lehet állami támogatást igénybe venni.

