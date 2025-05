A hétvégén elkezdődik a kamion Európa-bajnokság (ETRC) 2025-ös szezonja, melynek folyamán nyolc helyszínen összesen 32 futamot rendeznek. 16 versenyző nevezett az egész évre, de az 1-es rajtszámot ezúttal is a címvédő Kiss Norbert, a Révész Racing pilótája viseli majd.

Egy teljesen új versenygéppel vág neki az idénynek a csapat, a cél pedig nem lehet más, mint egyéniben és csapatban is megvédeni az Eb-címet. 2024-ben is számos rekordot megdöntött a hatszoros Európa-bajnok magyar pilóta, a tesztelés pedig jól sikerült az új MAN-nel. Jobb köridőket autózott Kiss, mint egy éve, és bár voltak apróbb műszaki problémák, ezeket sikerült orvosolni.

„Csehországban teszteltük az új versenygépet, és elsőre jó volt a tempónk, de nehéz megjósolni, hogy ez mire lesz elég, mert nem volt hivatalos időmérés, így nem tudjuk, a többiek mennyit javultak. A kezdés jó, de biztos, hogy szoros és izgalmas szezonnyitónk lesz majd Misanóban” – mondta Kiss Norbert.

A tesztelés során motort is kellett cserélni az MAN-ben. „Sokkal jobban muzsikált az új motor, de ez nem is csoda, mivel az előző már egy teljes szezont letudott nálunk, eredményesen. Visszatért az erő az autóba, és kisebb módosításokat is végrehajtottunk, volt néhány gyerekbetegség, amiket kijavítottunk, így optimistán várjuk a rajtot” – tette hozzá Bakó Csaba, a 40 éves címvédő versenymérnöke.

Most is Jochen Hahn lehet a legnagyobb kihívó, aki amellett, hogy új kamionnal kezdi az évet, szintén a hetedik trófeájáért száll harcba. Ott lesz a mezőnyben René Reinert, aki Kiss Norbert korábbi versenygépével tér vissza három év szünet után, míg Sascha Lenz egy új festésű autóval vág neki a szezonnak, ahogyan Antonio Albacete is esélyes a futamgyőzelmekre.

A szezonnyitót az olaszországi Misanóban rendezik. Szombaton 14:55-kor és 17:25-kor, míg vasárnap 13:35-kor és 16:20-kor kerül sor a két versenyre.