Meglehetősen érdekes teherautó dolgozik a híres francia üdülőváros, Tignes sípályáin. A Mercedes-Benz Arocs 3351 típusú teherautónak sokszor csúszós földutakon kell szolgálatot teljesítenie, 2276 méter magasan. A hólánc néha még olyankor is rákerül, amikor nincs is hó. Egyszerűen azért, hogy ne akadjon el a heves esőzésektől ragadóssá váló sárban.

A legtöbbször Antoine Apertet megy vele, akinek alapvetően a nyári szezonban van a legtöbb megbiztatása. Sífelvonókat kell ugyanis telepítenie, vagy karbantartania. Utóbbira természetesen a téli szezonban is szükség van, de csak akkor, ha valamelyik meghibásodik. A férfi az Albertville-i székhelyű COMA-nak dolgozik, amely alapvetően a kötélpályás szállítórendszerekre, különösen a sífelvonókra és drótkötélpályákra specializálódott.

A 6×6-os hajtásképletű teherautót legutóbb még akkor kapták lencsevégre, amikor egy átemelőállomás alapjait kellett eltávolítania. Ez nem okozott gondot, mert a rakomány alapvetően könnyű volt, de akár konténereket is lehet vele mozgatni, hiszen oldalt két hatalmas kitámasztó talppal, valamint egy jókora daruval is rendelkezik. A kisebb konténerek akár a fülke mögött is elférnek és a nagyobb stabilitás érdekében a lökhárítónál is rendelkezésre áll két darab támasztó talp.

A sofőr munkáját egy speciális fejlesztés segíti, amit turbó retarder kuplungnak (TRK) neveznek. Ez a legkisebb sebességnél is kíméletes elindulást, valamint precíz manőverezést tesz lehetővé. A rendszer teljes mértékben kihasználja a rendelkezésre álló motornyomatékot, és biztosítja a szükséges vonóerőt – még a kalandosabb emelkedőkön is. Annak érdekében, hogy a teherautó védett legyen a sérülésekkel szemben, a fülke alját speciális védőborítással látták el. Fényszóróit vastag rácsok védik, a fülke tetejére pedig kiegészítő lámpasort tettek, hogy a kisebb-nagyobb sziklák éjszaka is láthatók legyenek.

A monstrummal nem kis kihívást jelent dolgozni a meredek emelkedőkön, vagy lejtőkön. Ennek ellenére Antoine Apertet nagyon élvezi a munkáját, hiszen ezzel a masinával egyetlenegy nap sem egyforma.