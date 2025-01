Az indonéziai Soekarno-Hatta nemzetközi repülőtéren egyik nap sem egyforma. A létesítményben közel 54 millió utas fordul meg évente. Ezt a helyi infrastruktúrának is tudnia kell kezelni. A három hatalmas terminál, valamint a repülőtérhez tartozó vasútállomások között reggeltől-estig sűrű forgalom bonyolódik le.

A „megarepülőtér” a Skytrain nevű automatizált, vezetősínes közlekedési rendszere és egy speciális mentőjárműre támaszkodik. Egy közúton és sínen egyaránt közlekedni tudó Unimog U 423-asra.

A repülőtér Skytrain vasútja 3,05 kilométer hosszú. Az ezen közlekedő szerelvények egyenként 176 utas szállítására alkalmasak és átlagosan ötpercenként indulnak. Érdekességük, hogy alapvetően gumikerekeken közlekednek, csak úgy, mint a frankfurti repülőtér föld alatti metrói. Ez az innovatív technológia további különleges követelményeket támasztott az ehhez szükséges mentőjárművel szemben – és a tökéletes megoldást Baden-Württembergben találták meg: a kiválasztott járműve a Zagro Group alakította át, hogy minden elvárásnak meg tudjon felelni.

A speciális teherautót hidraulikusan leereszthető modullal szerelték fel, amely lehetővé teszi, hogy ne csak közúton, hanem akár a Skytrain pályáján is közlekedni tudjon. Emellett kiegészítő hátsó tengelykormányzással is ellátták. A Skytrain-vonatok mozgatása érdekében elől és hátul is megtalálható rajta egy-egy vontatórúd. Klimatizált vezetőfülkéjében akár négy ember is elfér és a mentőfelszerelések számára is bőséges tárolóhely áll rendelkezésre a fedélzetén.

A vontatásra szoruló Skytrain segítője tehát minden szükséges eszközzel el van látva. Sőt, még keresőfényekkel, alvázvilágítással, valamint külső kamerarendszerrel is büszkélkedhet. Segítségével azonnal lehet reagálni az esetleges műszaki meghibásodásokra, hiszen ahogy a világ fontos légikikötőin, úgy a Soekarno-Hatta nemzetközi repülőtéren is minden másodperc számíthat az utasok számára az átszállások lebonyolítására.