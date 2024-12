A svéd gyártó a napokban szállította le a Cseh Köztársaság hadseregének a vadonatúj szerelvényeket. Konkrét darabszámot ugyan nem tettek közzé, de annyi bizonyos, hogy R660 A6x4 típusú vontatókról és Goldhofer MPA 5 mélybölcsős félpótkocsikról van szó.

A Tatra hazájában ez nem kis siker, hiszen a legendás cseh teherautógyár jelenleg is gyárt katonai járműveket.„A Scania több mint 100 éves múltra tekint vissza a védelmi iparban. Az 1990-es évek óta 10 000 járművet és 4500 motort értékesítettünk védelmi célokra. Nagy örömünkre szolgál, hogy a Scania járművek a cseh hadsereg tenderén is sikerrel szerepeltek és bízunk abban, hogy megbízhatóan teljesítik majd a különféle feladatokat” – jegyezte meg Petr Smola, a Scania ČR speciális járművek értékesítéséért felelős vezetője.

A Goldhofer MPA5 (245) félpótkocsit a legfeljebb 80/km órás sebességgel történő, maximum 66 tonna súlyú rakományok szállítására tervezték. Érdekessége, hogy rakfelülete széltében 2,75-ről 3,2 méteresre, hosszában pedig 10 méterről 16,5 méteresre bővíthető. Mivel a félpótkocsi minden tengelye hidraulikusan kormányozható, ezért a sofőrök jobban tudnak olyan helyeken – például körforgalmakban – manőverezni vele, ahol csak szűkösen férne el. Ez a megoldás a kanyarokban való fordulást is kifejezetten segíti.

A nyerges vontatókat 660 lóerős, nyolchengeres, V8-as dízelmotorok hozzák mozgásba, amelyekhez Scania Opticruise automata sebességváltó csatlakozik. Ebben a kombinációban ugyanakkor nemcsak olyan gyalogsági lánctalpas harcjárművek szállítására alkalmas, mint például a svéd gyártmányú CV90-es. Hanem akár harckocsik vagy katonai felszerelések is szállíthatók vele. A 6×4-es kerékképletnek köszönhetően a szilárd burkolattal nem rendelkező földutakon is jól elboldogulnak ezek a kamionok. Fülkéjükben egy sofőrágy és egy kísérőágy, légkondicionáló, rádió, valamint állófűtés is rendelkezésre áll.

Az új Scania vontatókat a meglévő és az újonnan beszerzendő katonai felszerelések szállítására fogják használni. A járműveket Alamócban adták át, de a teherautókat a Cseh Köztársaság hadseregének katonai létesítményei között osztják majd szét.