Gordon Murray, a Forma 1-es McLaren csapat egykori dizájnere a teherautók szerelmese lett. Egyenesen olyan misszióként tekint ötletére, miszerint Afrikának olcsó, könnyen szervizelhető teherautókra van szüksége. A most 78 éves szakember 10 évvel ezelőtt álmodta meg az Ox Trucks-ot, amely rendívül funkcionális dizájnnal rendelkezik.

Az első változatok dízelként kezdték el meghódítani az emberiség bölcsőjeként is emlegetett kontinenst, majd 2021-ben bemutatták az elektromos változatot. Első hallásra őrültségnek tűnhet, hiszen ki akarna egy olyan helyen villanyteherautókat üzemeltetni, ahol a szilárd burkolatú útból is kevés van? Az ötlet azonban bevált, a cég ugyanis múlt héten jelentette be, hogy 163 millió dolláros franchise üzletet kötött az Ox villany teherautók szállítására Ruandába, Kenyába, Ugandába és Tanzániába.

Az elektromos változat alapvetően a dízel variánsra épül. Lényeges eltérés az elülső részen fedezhető fel, hiszen a villany hajtásúnál a fényszórókat a lökhárítóba integrálták. Érdekessége, hogy ugyanúgy lapra szerelhető (CKD) , mint gázolajjal hajtott „testvére”. Közepes, 74 kWh kapacitású akkumulátorral készül és egy feltöltéssel 150 kilométert képes megtenni. Masszív és robusztus alváza, valamint a nagy hasmagassága révén könnyedén elboldogul az off-road terepen. Emellett legalább két tonnás teherbírással rendelkezik, azaz méretéhez képest egészen jól pakolható.

Az Ox Trucks, vagyis a gyártó szerint ez a teherautó tízszer alacsonyabb üzemeltetési költséget kínál egy hasonló paraméterekkel rendelkező, hagyományos hajtású változat. Azt remélik, hogy elterjedésével jelentős mértékben javulhat Afrika belső részein az áruszállítás hatékonysága.