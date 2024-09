A világ vezető közlekedéstechnológiai vásárán, az InnoTranson mutatkoztak be az Ikarus legújabb elektromos buszai. A magyar gyártó standján egy v4-es, tehát egy negyedik frissítésen átesett 120e elektromos szóló, valamint egy kétajtós, ugyancsak villanyhajtású 80e midibusz látható.

„Nagyon hiszünk a német piac által kínált lehetőségekben, hiszen az ország komoly erőfeszítéseket tett az elmúlt években a zéró emissziós közlekedési megoldások támogatására. Ezért is tartottuk kiemelten fontosnak, hogy itt mutassuk be legújabb v4 -es elektromos városi buszainkat, amikkel még az ősszel több németországi városban is, a Siemensszel közös roadshow keretében fogunk látogatást tenni – jegyezte meg Fehér Roland, az Ikarus cégcsoport vezérigazgatója.

Miben változott a v4-es változat az előzőhöz képest? Az Ikarus tájékoztatása szerint a 120e más utastéri kialakítással rendelkezik, héttel több azülőhely (35 szék) és 10-zel kevesebb az állóhely (76). Emellett vadonatúj LFP-kémiájú CATL akkumulátorokat építettek be, amelyek a korábbinál nagyobb kapacitásúak (350 vagy 422 kWh). Változott a töltési teljesítmény is, így már lehetséges 240 mellett akár 350 kW-os teljesítménnyel is tölteni az akksikat.

A kis 80e viszonylag új konstrukció, amely tavaly mutatkozott be a Busworldön. A típusnál az egyik legfontosabb változás, hogy a töltési teljesítményt ennél is megnövelték 170-ről 200 kW-ra.

Érdekesség, hogy rekordszámú, 2.900 kiállítóval várja a látogatókat idén az InnoTrans, ahol a buszgyártók részére külön kiállítói terület áll rendelkezésre. Az Ikarus mellett kiállít többek között a BYD, az Ebusco, és a Karsan is. Az Ikarus standját a nyitónapon Dr. Volker Wissing, Németország szövetségi digitális és közlekedési minisztere is meglátogatta.

Az InnoTrans kétévente megrendezett vásár, amelyen vasúti technológia, infrastruktúra, tömegközlekedés, belső terek és alagútépítés szegmensekben mutatkoznak be a legújabb fejlesztések.

A két újdonságot a hazai szakmai közönség először október 9-én, az 54. Autóbusz Szakértői Tanácskozáson tekintheti meg.