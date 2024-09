Az MAN Truck&Bus a hannoveri IAA-haszonjármű kiállításon bemutatta a 2025-es modellévet képviselő nyerge vontatóit. A dízel változatok fontos újításon estek át, ugyanis megkapták a PowerLion hajtásláncot, amely várhatóan nyugdíjazni fogja a korábbi motorváltozatokat. A bajor vállalat szerint mindez jelentős, legalább négy százalékos üzemanyag-megtakarítással jár.

Az új hajtáslánc egyik legfontosabb része a továbbfejlesztett D3066 (röviden D30) típusú dízelmotor, amely hatféle teljesítményszinten érhető el a 380 és 560 lóerő közötti tartományban. A maximális nyomatéka pedig 2100 és 2800 Nm között mozog. A D30-as blokk 50 százalékos termikus hatásfokon dolgozik és olyan megoldásokat használ, mint például az XPI közvetlen befecskendezés, vagy az optimalizált turbófelöltő. Az érvényben lévő károsanyag-kibocsátási normák teljesítése érdekében az erőforrást kettős SCR kipufogógáz-utánkezeléssel látták el.

A PowerLion hajtásrendszer a váltó terén is újdonságot hozott, mert a motorhoz az új 14 fokozatú, immáron 60 kilogrammal könnyebb MAN TipMatic sebességváltó csatlakozik, amely a korábbi TipMatic 12-es generációt váltja. Az új sebességváltó 14 előremeneti és két hátrameneti sebességfokozattal rendelkezik. Szükség esetén az üzemeltetők további hat hátrameneti fokozatot aktiválhatnak az MAN Now szolgáltatással, ami azt jelenti, hogy a tolatás akár nagyobb sebességgel is végezhető.

Az új PowerLion hajtásrendszer opciói közé tartozik a 355 kW teljesítményű motorfék (CRB), valamint a 4700 Nm-es fékerővel rendelkező retarder is.

Bár nem tartozik hozzá a hajtásrendszert érintő változásokhoz, de a műszeregységben mostantól megjelenik a szerelvény össztömege, ami segítséget jelenthet a rakodásnál. Így ugyanis biztosan nem fognak túlszaladni a megengedett értékeken. Végül, de nem utolsósorban új színkombinációkat vezettek be a vezetőfülke belsejében. A TGX ezentúl „sivatagi bézs”, „toszkán vörös” és „holdszürke” árnyalatban is elérhető. Az említett D30-as motorok használatával a jövő évtől kezdve a korábbi D26 és D15 típusú erőforrások kikerülnek a kínálatból.