Tavasszal adták át az első, teherautók számára kifejlesztett megawatt-töltőt. Ezúttal pedig arról számolt be az MAN Truck&Bus, hogy a Bayern München stadionjánál, az Allianz Arénánál építenek fel egy hatalmas töltőparkot. A tervek szerint a létesítményben nemcsak teherautók, hanem buszok elektromos töltése is elvégezhető lesz.

A helyválasztás nem véletlen: a Bayern München a 2025/26-os szezonban vadonatúj, elektromos csapatbuszt kap. De nemcsak emiatt, hanem azért is fontos választás lehet a népszerű klub stadionja, mert a mellette lévő autópályán 10 ezer teherautó húz el nap mint nap. A tervek szerint összesen 30 töltőállomás létesülne a töltőparkban és naponta akár 500 teherautó és autóbusz töltése is gond nélkül kivitelezhető lenne. A töltésre kínált áramot megújuló energiaforrásokból állítanák elő, vagyis a fuvarozók teljes mértékben zöldáramot használhatnának fel mindennapi munkájuk során.

Az Európai Autógyártók Szövetsége, az ACEA számításai szerint 2030-ra legalább 50 ezer nagy teljesítményű és megawatt töltésre is alkalmas töltőpontra lesz szükség a legfontosabb közlekedési útvonalak mentén Európa-szerte. Az MAN Truck&Bus már csak azért is érdekelt a dologban, mert az elektromos TGX vontatóra eddig összesen kétezer megrendelés érkezett.

A modell értékesítése 2023 októberében kezdődött. A vontatót az is keresetté teszi, hogy már fel van készítve a megawatt töltési technológiára (MCS). Az 534 kWh összkapacitású akkumulátorcsomagnak köszönhetően 300-400 kilométert tud megtenni egy feltöltéssel. A megawatt töltéssel pedig 600-800 kilométerre növelhető a napi szinten megtehető hatótáv.

Az MAN korábban bejelentette, hogy az E.ON-nal közösen 170 helyszínen, mintegy 400 töltőállomást hoznak létre. Bár ezek nagy többsége Németországban lesz, ennek ellenére várhatóan Magyarországra is jut majd belőlük. A tervek szerint elérhető lesz ezen a töltőhálózatot a már sokat emlegetett megawatt-töltés is. A vállalat mindeközben a hidrogénhajtás felé is kacsingat. Nemrég Ausztriában nyílt szerencsénk kipróbálni az MAN kis szériás gyártás előtt álló, hidrogénmotoros vontatóját.