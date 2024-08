A BKK egyik alvállalkozója, az Arriva arról számolt be, hogy Budapestre érkezett egy Isuzi NovoCiti Volt típusú elektromos midibusz. Az újdonság 8 méter hosszú, 2,43 méter széles és 3,2 méter magas, tehát ideális a szűk belvárosi utakon történő utasszállításra. A midibusz nagy, 4,2 méteres tengelytávval rendelkezik, ami igencsak fordulékonnyá teszi.

Az autóbusz kétféle akkumulátor-kapacitással kérhető. A kisebb 211 kWh, a nagyobb pedig 269 kWh. A modell befogadóképessége aszerint változik, hogy valaki a kisebb vagy a nagyobb akkupakkal rendeli meg. Bár az ülőhelyek száma nem változik (25 fő), de állóhelyekből 26, illetve 19 áll rendelkezésre függően attól, hogy mekkora akkumulátor-csomaggal szerelik. A középső ajtónál megtalálható még négy lehajtható ülés is.

Bár az autóbusz orrán japán márkanév látható, valójában a törökországi Andalou Isuzu üzemben készül. A 11,6 tonnás jármű hajtásáról a Dana által gyártott TM4 Sumo villanymotor gondoskodik, amely 2355 Nm nyomaték és 346 lóerős teljesítmény leadására képes. Az autóbusz a kisebb akksicsomaggal 300, a naggyal pedig 350 kilométert tud megtenni egy feltöltéssel. A légkondicionáló használata esetén pedig ez az érték 200, illetve 250 kilométerig terjedhet.

A lítiomion akkumulátorokra az Isuzu 8 év garanciát biztosít, ennyi ideig biztosan nem lesz rá gondja egy üzemeltetőnek. Töltése 22 kW-os AC-töltővel 8,5, illetve 11 órát vehet igénybe, a 150 kW-os DC-töltővel pedig alig 2-2,5 órába kerülhet ez a művelet.

A midibuszból létezik már teljesen önvezető változat is, amelyet tavaly mutattak be. A cikkünk alanyául szolgáló elektromos változatot már Kaposvárott is kipróbálták, a fővárosban pedig eddig a BKV tesztelte a Budai Várat is érintő 16-os vonalcsoporton.