Úgy tűnik, hogy meghallgatásra talált a szakmai szervezetek kritikája a kamionparkolók ügyében. Az Európai Bizottság bejelentette, hogy 60 millió eurót különít el biztonságos kamionparkolók létesítésére.

A témával nemrég részletesen is foglalkoztunk. Ezzel kapcsolatos cikkünkben hazai és külföldi fuvarozók is megerősítették, hogy több olyan létesítményre van szükség, ahol nemcsak az áru, hanem a sofőr is biztonságban lehet. Becslések szerint 100 ezer biztonságos kamionparkoló hiányzik Európában. A helyzetet tehát valahogyan orvosolni kell.

A tavaly évben uniós támogatással hét országban, tíz kamionparkoló építése kezdődhetett el. Az Európai Bizottság döntése lehetővé teszi, hogy idén még több ilyen biztonságos kamionparkolót húzzanak fel. Eddig, az előző ciklusban összesen 70 darab olyan létesítményt adtak át, amelyek építését uniós forrásokból finanszírozták.

A Nemzetközi Közúti Fuvarozók Egyesülete (IRU) üdvözölte a döntést. „Az uniós tehergépkocsi vezetők a parkoló- és pihenőhelyek súlyos hiányától szenvednek, ami szintén sokakat eltántorít attól, hogy csatlakozzanak ehhez a nélkülözhetetlen szakmához” – jegyezte meg Raluca Marian. Hozzátette: a Bizottság által biztosított további 60 millió euró fontos lépés az EU járművezetőhiány kezelése felé.

Szeptemberben várhatóan újabb jelentős összeget, mintegy 320 millió eurót szabadíthatnak fel biztonságos kamionparkolók létesítésére az Európai Unióban. Hogyan lehet megtalálni ezek a helyeket? Ebből a célból bárki böngészheti ezt az ingyenes térképet. Ez ugyanis megmutatja, melyek azok a kamionparkolók, amelyek nemcsak a biztonsági, hanem akár a higiéniai kritériumoknak is megfelelnek.

Igaz, ezen is látszik, hogy amennyiben valaki rászűr a TAPA és/vagy ESPORG tanúsítvánnyal (rakomány- és személybiztonság) rendelkező létesítményekre, akkor elmondható, hogy az alkalmazásban még viszonylag szűk a kínálat. A Nyugat-Európát és Nagy-Britanniát gyakran járó fuvarozóknak pedig hasznos lehet a Snapacc.com. Ezen ugyanis nemcsak a létesítmény felszereltsége, hanem az árak is fel vannak tüntetve.