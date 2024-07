Hat gyermekével és feleségével költözött lakóbuszba Dane Everly. A férfi azért döntött így, mert szeretné megadni családjának az utazás és a világ felfedezésének élményét.

Már négy éve annak, hogy eladták 256 ezer dollárt érő házukat Dallasban, hogy aztán 128 ezer angol fontért megvásároljanak egy 2009-es gyártású Van Hool TD925 típusú emeletes buszt. A jármű átalakítása legalább húsz hónapot vett igénybe és ezalatt legalább 641 ezer dollárt költöttek rá. Végső soron tehát egy jóval értékesebb, ámde kerekeken guruló ingatlanra tettek szert, amivel kapcsolatban egyáltalán nem túlzás a „luxus” jelző.

Az autóbusz világos és jól átgondolt koncepció mentén született újjá. Az első ajtónál a férj dolgozószobája kapott helyet monitorral és két kényelmes bőrfotellel. A mellső tengelynél pedig tulajdonképpen már a konyhai részbe léphet be a vendég. Itt fagyasztók és hűtőszekrények vannak, de a kerékdobok mögött teljes értékű amerikai konyha áll rendelkezésre. Ebben széles konyhapult, konyhaszekrény, mosogató, tűzhely és indukciós főzőlap is megtalálható.

Tágas konyha

Fix konyhaasztalt azonban felesleges lenne keresni, az alsó szint középső traktusában ugyanis két kanapé néz egymással farkasszemet. Ha valaki mégis asztalon szeretné elfogyasztani az ennivalóját, akkor egy bal, illetve jobb oldalról kihajtható asztallap segítségével hosszabb ebédlőasztal varázsolható a két ülőalkalmatosság közé. Az egyik kanapé mögött egy hatalmas tárolószekrény áll rendelkezésre, ahová nemcsak a száraz élelmiszerek, hanem akár a gyerekjátékok is elrejthetők.

A második ajtóval szemben egy nagyon hangulatos árnyékszék, vagyis WC található. A nyersfából készült ajtó, a fehér faburkolatok alkalmazása a vidéki házak hangulatát idézi. A férfi szerint ez a stílus szándékos, mert jóval otthonosabbá varázsolja az autóbuszt. A felső szintre a második ajtónál található – egyébként gyárilag is odatervezett – lépcsőn keresztül lehet feljutni.

Félúton, tehát a lépcsőfeljáróban egy teljes értékű, 213 centiméter magas zuhanykabin került beépítésre. Rögtön a lépcsővel szemben egy szárítófunkcióval is bíró mosógép található. A hátsó traktusban pedig a gyerekeknek szánt emeletes ágyak kaptak helyet. Ezek mindegyike elfüggönyözhető, illetve saját olvasólámpákkal is rendelkeznek. A zuhanyzó mögött, a gyermekágyakkal szemben egy kisebb fürdőszoba is van, de ötletes megoldásokból sincs hiány ezen a részen. A hátfalnál ugyanis egy integrált gardróbot alakítottak ki, amelynek aljára minden esti mesénél le lehet ülni, így kényelmesen végezhető a gyermekek altatása.

Határ a csillagos ég

Az emelet másik felét közösségi térnek, amolyan nappaliszerűnek álmodták meg. Akadnak itt oldalra fordított kanapék a gyerekeknek, de a legzseniálisabb megoldás mégis az eltüntethető franciaágy, amelyet használaton kívül ízléses falapokkal lehet elfedni, így a gyerekek akár plusz-játszófelületként is hasznosíthatják azt. Innen érhető el a terasz is, mivel egy nagyobb ajtót vágtak a busz tetejére. És miért is akarna az ember kimenni a busz tetejére? Nos, éjszaka innen kiválóan lehet csodálni a csillagokat, napközben pedig akár napozni vagy olvasgatni is lehet rajta. A biztonság érdekében két darab korlát hajtható ki a tetőn.

Mivel a buszt egész éves, tehát hideg-meleg időjárásban történő tartózkodásra építették át, így egyfelől nemcsak az alsó, hanem a felső szinten is kellő szigetelést kaptak az oldalfalak. Emellett mindkét szinten megtalálható egy-egy légkondicionáló is. Természetesen a kempingezős hangulat érdekében azért külső zuhanyzóval is ellátták, emellett pedig egy biztonsági dízelgenerátor is rendelkezésre áll. Hogy mennyire otthonos a guruló otthonná átalakított emeletes busz, az az alábbi videóban megtekinthető: