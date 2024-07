2017-ben rántották le a leplet erről a különleges autóbuszról, amelyet híres kamion tuning mester, Svempa Bergendahl díszített fel. Bár az újdonság anno a Scania Magyarország Facebook oldalán is szerepelt, információnk szerint sohasem járt Magyarországon. Ennek ellenére idén sikerült egy körre elvinnünk, igaz, teljesen apropóból kifolyólag.

Az Interlink HD VIP tárgyalóbusz három tengellyel és két ajtóval rendelkezik. Eredetileg ez a változat 67 utas szállítására is alkalmas lenne, de a tuning során alaposan lecsökkentették az ülőhelyeket annak érdekében, hogy minél tágasabb és komfortosabb utastér álljon rendelkezésre. Bár ennél a típusnál eredetileg 2+2-es üléskiosztás van, ennek ellenére 1+1-es elrendezést alkalmaztak. A busz elejétől a végéig egymással szembefordított üléseket építettek be, amelyek között kisebb asztalok vannak.

Akad azért olyan ülés is, amelynél nincs asztal, mert mondjuk nem adta ki a hely. Ilyen például az első ajtónál lévő, valamint a WC előtt található ülőhely. De ezzel semmi gond nincs, minden csapatban vannak magányos farkasok, akik inkább egyedül szeretnek ülni. Az asztaloknál USB-töltőpontok, illetve kristálypoharak is rendelkezésre állnak.

Valamennyi ülés hárompontos biztonsági övvel van ellátva, ami nagyobb biztonságot nyújt egy esetleges borulással járó baleset esetén. Az ülőalkalmatosságok kifejezetten komfortosak, a széles integrált fejtámla és vastag combtámasz révén hosszú távon is kényelmes utazást biztosítanak. A jármű hátsó traktusában egy minikonyha is helyet kapott. Ebben megtalálható egy hűtő, egy pult, valamint több kihúzható fiók is rendelkezésre áll. Közvetlenül a WC és a minikonyha mellé, a hátfalhoz pedig három ülést szereltek be.

A tervezők ügyeltek arra, hogy az alkalmazott színek kívül-belül harmóniában legyenek egymással. Bár a karosszéria külsején a fényes fekete dominál, a fényszórók közötti elem világosszürke árnyalatban pompázik, az ablakok alatt pedig bronzsárga csíkok vannak. A belső térben ez utóbbi szín kissé hangsúlyosabb, mivel ilyen színű oldalburkolatokat alkalmaztak, az asztalok feketék, ahogyan a tetőborítás egy része is. Annyi bizonyos, hogy az összkép elegáns és exkluzív. Egy ilyen autóbusszal parádés élmény marad az utazás, vezessen a VIP-csapat útja bárhová. Nagy kár, hogy nem készült belőle sok.