Azok, akik szeretik a különleges szálláshelyeket, azok minden bizonnyal bakancslistára teszik a most következő skóciai vendéglátóhelyet. A The Bus Stop néven futó hotel nemcsak azért különleges, mert átalakított buszokban lehet aludni, hanem azért is, mert számos kiegészítő szolgáltatás vár a vendégekre. Ezek nemcsak komfortossá, hanem otthonossá is varázsolják a helyet.

A The Bus Stop igazi terülj-terülj asztalka azok számára, akik szeretnék kipróbálni milyen lehet olyan autóbuszokon aludni, amelyek egykoron az utakat rótták. A hotel kétféle – Eco és Luxus – kategóriát kínál. Ez a felosztás lehetővé teszi, hogy mindenki megtalálja magának a pénztárcájának, vagy a pillanatnyi költési kedvéhez legjobban illő megoldást.

A hely tulajdonosai adtak a látványra, nem könnyű a választás, de az Eco kategóriában alapvetően Optare alacsonypadlós városi buszokat találhatunk, illetve van egy emeletes is, amolyan kakukktojás féleségnek. Az egyszintes buszok esetében akad olyan, amiben csak egy franciaágynak van hely, de vannak köztük olyanok is, amelyekben a kétszemélyes ágy mellé még egy-egy egyszemélyes ágy is befért.

A buszokat igyekeztek minél otthonosabbá varázsolni. Éppen ezért nemcsak konyhával, hanem vécével és fürdőszobával is felszerelték őket. Sőt, a hideg éjszakákra való tekintettel kandallókat is elhelyeztek bennük. Ha valaki szeretné, akkor a konyhai tudását is megvillanthatja, mivel mindegyik buszban rendelkezésre áll egy gáztűzhely, vagy gáz főzőlap. Felszereltségtől függően emellett tűzrakóhelyek, BBQ grillek és dézsafürdők is megtalálhatók a buszok környezetében. Minden adott tehát, hogy a vendégek jól érezzék magukat.

Mindez csodálatos tájjal párosul, amit akár a vezetőülésbe ülve is élvezhetnek a vendégek. Csodálatos lehet végignézni egy ilyen busz ülésében a napfelkeltét, selymes lattét kortyolgatva. A Luxus kategóriás buszokból ugyan kevesebb van, de ezeket azért hívják így, mert komolyabb átalakítást kaptak. A belsejük már kevésbé emlékeztet az eredeti célra, sokkal inkább lakóbuszos hatást keltenek. Beépített szekrényekkel, hatalmas franciaágyakkal és jól felszerelt konyhával vannak ellátva.

A The Bus Stop hotel tehát ideális választás lehet a közlekedés- és a buszrajongók számára. Foglalásnál figyelni kell arra, hogy keddenként és szombatonként nincs vendégérkezés. És a szállásadók legalább két éjszakás foglalást fogadnak el. A buszok árazása teljesen eltérő, de a Luxus kategóriás változatnál minimum 345 fontot, míg az Eco esetében legalább 230 fontot kell letenni az asztalra, ami 150 ezer, illetve 106 ezer forintnak felel meg. A különleges hotel Edinburgh-tól keletre, egy farmon található.