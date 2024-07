A Sunlong Bus még viszonylag fiatal kínai gyártónak számít, amit 23 évvel ezelőtt alapítottak Sanghajban. Az üzem 2004-ben kezdte meg a termelést és manapság furgonok, minibuszok, turistabuszok, illetve városi buszok képezik a márka kínálatát. A belföldi megrendelések mellett Dél-Ázsiába és Óceániába is szállítanak autóbuszokat.

Az óriáspanda Kína védett nemzeti állatnának számít. Nemcsak hazájában, hanem világszerte nagy népszerűségnek örvend. Ezek után nem csoda, ha van olyan kínai gyártó, amely úgy döntött, szembemegy a konvenciókkal és pandára emlékeztető buszt épít. Ez a megoldás nemcsak Kínában, hanem Japánban is ismert, igaz, ott többnyire az iskolabuszokat díszítik fel úgy, hogy valamilyen állatra, vagy mesefigurára hasonlítsanak. Ennek köszönhetően a gyerekeknek talán nagyobb kedvük lesz iskolába menni.

A Sunlong Bus rögtön többféle pandabuszt is kínál. Az egyik egy SLK6123 típusszámot viselő városi busz, amely közel 12 méter hosszú és 2,55 méter széles. A 19-40 ülőhellyel rendelkező autóbuszt alapesetben pandaszerű fekete fülekkel szerelik, amelyek a homlokfal tetején lévő helyzetjelzőket integrálják. Ugyancsak a frontrészen, az elülső fényszórók kaptak fekete foltokat, amelyek ugyancsak a kedves és növényevő medvére emlékeztetnek. Az összképet a fényszórók között látható, festett fekete orr teszi teljessé. Természetesen hátfal és az oldalfal sem szűkölködik a fehér alapon fekete foltokból, amely a pandák bundáját is díszíti.

A modellnek létezik egy kisebb, de egyébként külsőre megegyező megjelenésű változata. Az SLK6823 típusú midibusz mindössze 8,1 méter hosszú és 2,5 méter széles. Ez modellváltozat összesen 58 fő szállítására alkalmas, amelyből 17-21 fő városi utasüléseken foglalhat helyet. Az autóbusz hajtásáról 175 kW csúcsteljesítményű (238 lóerős) villanymotor gondoskodik.

A panda buszok már számtalan kínai nagyvárosban megtalálhatók, mert többek között Sanghajban, Vuhanban és Sencsenben is szállítanak utasokat. Érdekesség, hogy évekkel ezelőtt önvezető változatok is készültek belőlük, amelyeket a takarító robotok fejlesztésével is foglalkozó Deep Blue látott el 4-es szintű önvezetésre képes autonóm rendszerrel. Azokat még 314 kWh kapacitású lítiumion akkumulátorral szerelték, amelyek 300 kilométeres hatótávot tettek lehetővé. A gyártó honlapja szerint azonban a legújabb panda buszok már akár 400 kilométert is képesek megtenni egy feltöltéssel.