A BKK új típusú jegy- és bérletautomatái közel tíz éve szolgálják a fővárosban közlekedőket, a cég szerint esedékessé vált a géppark felújítása és cseréje. Legkésőbb 2026-ra vadonatúj, modern készülékek is megjelenhetnek több forgalmas fővárosi csomópontban.

A piaci konzultációt követően idén őszre várható a közbeszerzés kiírása. Az eljárás lebonyolítása körülbelül hat hónapot vesz igénybe, az új szerződés aláírását követően további öt évre lesz biztosított az automaták működése.

A társaság célja, hogy a jelenlegi hálózat továbbra is a megbízhatóan, stabilan működjön. Ezért a leendő közbeszerzési eljárás nyertesének több feladata lesz: a csomag többek között az automaták rendszerének átvételét és teljes körű üzemeltetését, a hálózat egy részének felújítását, illetve új automaták beszerzését, telepítését és üzemeltetését is tartalmazza. Emellett mind a fizikai eszközök, mind a szoftveres háttérendszer biztosítása is a nyertes feladata lesz.