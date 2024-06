Ahogyan arra számítani lehetett, az új Tatra megkapta a DAF új fejlesztésű fülkéjét. Az újdonság a DAF XDC szériához fejlesztett kabinját használja, így nagyobb szélvédővel, ajtólemezbe épített oldalablakkal és megerősített ütközési védelemmel rendelkezik.

Az új Phoenix egyelőre csak nappali fülkével kapható, de később hálókabinnal is rendelhető lesz, amiben két sofőrágy található. Emellett később a magastetős változatok is megjelenhetnek. Jelentős előrelépés történt a vezetői környezet kialakítása terén is, mivel teljesen új műszerfal, digitális műszeregység és légrugós vezetőülés fogadja a gépjárművezetőt.

Megjelentek a modellnél azok a fejlesztések, amelyek a DAF XDC-nál elérhetők. Ezek közé tartozik a LED-nappali világítás, a valamint a digitális visszapillantó tükör. Sőt, még a nagy látószöget biztosító digitális sarokkamera is elérhető lesz hozzá. A vezető munkáját emellett olyan fejlesztések segítik, mint az automata ablaktörlő, az ütközésre figyelmeztető rendszer, az abroncsnyomás ellenőrző rendszer (TPMS), továbbá a sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDWS).

A vadonatúj Tatra 4×4-es, 6×6-os, 8×8-as és 8×6-os hajtásképlettel készülhet. Alapból három tengelyes, de kérhető négytengelyes változatban is. Hajtásáról MX-11-es és MX-13-as típusú Paccar dízelmotorok gondoskodnak. Előbbi kétféle (408 és 448 lóerő), utóbbi pedig háromféle (428,482,530 lóerő) teljesítményszinten érhető el. A Tatra sajtóanyaga az elektromos hajtást nem említi, vagyis egyelőre biztosan nem lesz kapható zéró-emissziós hajtással, de a cseh gyártó már dolgozik egy hidrogéncellás hajtásrendszeren.

Fontos változás ugyanakkor, hogy törölték a kézi váltót kínálatból, mostantól ZF TraXon automatizált sebességváltók képezik az alapfelszereltség részét. Opcionálisan pedig teljesen automata Allison sebességváltók beépítésére is lehetőség nyílik.

A Tatra Phoenix tehát több mint 13 év után újulhatott meg alapjaiban és most már teljes mértékben megfelel legújabb felhasználói elvárásoknak. A dizájn tekintetében azonban nem hasonlít a legendás Tatra 815-ösre. A saját fejlesztésű kabinnal rendelkező Terno és Terra sorozat gyártását tavaly leállították, ezért végeredményben 40 év után teljesen megszűnt a polgári felhasználásra szánt Tatra fülkék gyártása.