Két különleges esemény történt tegnap Varsóban. Az egyik leesett az első hó, a másik, hogy több oldtimer Ikarus lepte el a lengyel fővárost. Az eseményt abból az alkalomból szervezték, hogy Közép-Európa egyik legdinamikusabban fejlődő metropoliszában 2013. novemberében közlekedtek utoljára a legendás 200-as családhoz tartozó Ikarusok. Akkor egy lengyel lap megkérdezte az olvasóitól, hogy hiányozni fognak-e a magyar buszok, amire az olvasók 67 százaléka igennel felelt. (Ha valaki kíváncsi az utolsó menetrend szerinti varsói Ikarus útjára, akkor ezen a linken megtekintheti.)

És igazuk lett. A lengyeleknek tényleg hiányoznak, jó példa erre a tegnapi esemény, amelyre rengeteg érdeklődő volt kíváncsi és amelynek képei azóta felrobbantották az internetet. Az eseményen azonban nemcsak a varsói Ikarusokat állították ki, hanem azokat a 200-asokat, 400-asokat is, amelyeket féltve őriznek Lengyelország múzeumai. Sőt, akadtak különlegesebb példányok is, mint például egy 630-asból kialakított hókotró.

Kevéssé ismert tény, de a magyar buszok hírnevét valójában még nem az Ikarus, hanem a MÁVAG Tr5-ös buszok alapozták meg a ’40-es évek végén és az ’50-es évek elején. Sőt, nemcsak Varsóban, hanem több lengyel nagyvárosban is hozzátartoztak az utcaképhez. Erről tanúskodik az alábbi, korabeli fényképeket tartalmazó videó is. Később Varsó 150 darab Ikarus 620-as típust vásárolt, amelyek gyönyörű, piros-fehér fényezésben közlekedtek, ezekről pedig az alábbi oldalon látható sok régi fotó.

Varsói Ikarusok

Az első Ikarusok 1978 decemberében jelentek meg a lengyel főváros utcáin és ezt követően az MZA Warszawa fokozatosan cserélte le valamennyi autóbuszát 260-as, illetve 280-as típusokra. Varsó összesen körülbelül 2200 db Ikarust vásárolt, amelyek között döntő többségben volt az előbb említett két típus, de a lengyelek kísérletet tettek néhány 405-ös, 411-es, 417-es, valamint 435-ös típussal is (utóbbi érdekessége, hogy a hátsó üléssor nem IMAG Halas ülésekből, hanem falapos székekből állt).

Az MZA Warszawa összesítése szerint az elmúlt évtizedben 278 darab Ikarus 260-as, valamint 695 darab Ikarus 280-as közlekedett a lengyel fővárosban. A tervek szerint a 2012-es lengyel-ukrán közös rendezésű futball Európa-bajnokságra selejtezték volna valamennyit, de végül – a korábban említett módon – 2013-ra valósult meg.

Hatalmas repertoár

Mit ér egy találkozó, ha nem lehet utazni a buszokon? Varsóban szombaton ez nem is volt kérdés, így a felsorakoztatott buszokat bárki kedvére tesztelhette a megadott menetrend alapján. Így, a teljesség igénye nélkül ki lehetett próbálni az MZA Warszawa Ikarus 280.37 , illetve Ikarus 260.73A és Ikarus 260.73A típusú autóbuszát. Mindemellett szép számmal akadtak vidéki példányok is Łódz-ból, Lublinból, Katowicéből és Wroclaw-ból is. Az érdeklődők emellett felszállhattak a varsói Ikarus 405-ösre, valamint a 411-esre is. Érdekesség, hogy egy Budapestről utólag megvásárolt változat, a korábban BPO-463-as rendszámmal közlekedő, teljesen felújított, Rába D10-motoros, „gyros” is részt vett a találkozón.

Az eseményről videó is készült, amin jól hallható a Rába motorok és hidak szívet melengető zúgása.