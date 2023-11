Terepre hangolt felfüggesztéssel, vegyes használatú, durva mintázatú abroncsokkal, valamint az olajteknőt alulról védő acéllemezzel készítette fel az aszfalton túli kalandokra a Ridgeline TrailSport kiadását a Honda.

Optikailag a TrailSport logóval díszített, robusztus rácsozatú hűtőmaszk, a fekete dizájnrészletek, a fenékvédő lemezzel azonos, fémszürke színű keréktárcsák, valamint a képeinken is látható, exkluzív fényezés különbözteti meg az inkább aszfaltra optimalizált modellektől az újoncot.

Az utastérben narancssárga világítás és díszítőöltések, valamint a fejtámaszokba hímzett és a szőnyegekbe nyomott TrailSport embléma teremt egyedi hangulatot.

Ezzel le is tudta a Ridgeline offroadosítását a Honda. A nyomatékvektor-szabályozású összkerékhajtás eleve adott a modell minden kivitelénél: a rendszer az össznyomaték akár 70 százalékát képes hátra juttatni, majd a hátra küldött erőt 0-100% között tetszőleges mértékben osztja meg a bal és jobb oldali kerekek között.

Szintén alapáras az ütközéselkerülő fékvezérlésből, ráfutásgátló vészfékező funkcióból, sávtartó és útelhagyást gátló technológiából, valamint adaptív tempomatból és hátsó ülésfoglaltságra figyelmeztető jelzőrendszerből álló Honda Sensing vezetőtámogató csomag.

A digitális technológiák terén az új, 7 colos virtuális műszeregység (amely mellett elfér a hagyományos, analóg sebességmérő óra) és a 9 colosra növelt méretű központi érintőképernyő hoz újat. A navigációs menürendszert leegyszerűsítették.

A padlókonzol is megújult, nagyobb, integrált könyöklőt és beépített tárolókapacitást nyújt: a mély rekeszben elfér egy táblaszámítógép, míg a váltóvezérlő gombok előtti tálcán két okostelefont tudunk elhelyezni (és természetesen vezeték nélkül tölteni) egymás mellett.

A Ridgeline változatlanul 704 kilóval terhelhető, 2225 kg-t tud vontatni, platója üvegszál-erősítésű, karcolás- és ütésálló anyagból készült, a rakomány rögzítésére nyolc darab, egyenként 156 kiló teherbírású gyűrű szolgál.

A 1626 mm-es plató padlója alatt 207 literes kimosható, zárható üreg található, a hátfal pedig lefelé és oldalra is nyitható – előbbi esetben 134 kg dinamikus terhelést is képes elviselni, így a lenyitott hátfal is terhelhető rakománnyal.