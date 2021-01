Ugyan a jóságos pofonosztó, Bud Spencer, igazi nevén Carlo Pedersoli 2016-ban végleg itt hagyta a földi létet, hogy aztán az égi konyhájában sütögesse a hagymás babot, emléke azóta sem fakult meg. Sőt, egy német rajongójának köszönhetően esély nyílt arra, hogy a földgolyó bármely pontján élő Bud-fanok egyszer beszerezhessenek maguknak egy Bud Spencer kamiont. Persze nem életnagyságban, hanem annak kicsinyített mását Legóból.

Bár a Lego alapvetően játék és az alkotás örömét és szabadságát jelenti a gyerekek számára, ettől függetlenül évről-évre egyre élethűbb “modelleket” lehet belőle csinálni. Elég, ha felidézzük a magunkban ennek a lengyel srácnak az emlékét, aki egy Ikarus 260-ast rakott össze a Nyíregyházán is készülő Legó kockákból. Bud Spencer 46 éves rajongója viszont az “És megint dühbe jövünk” (Pari e dispari) című filmben látható Kenworth W900-ast építette meg, amivel Charlie Firpóként rótta Florida útjait delfineket szállítva.

A csőrös fényezése szinte megszólalásig emlékeztet arra a kamionra, amelyik az említett film 10. percében feltűnik Guido és Maurizio De Angelis vidám zenéjének a kíséretében. És miután kitette a Nővért, Charlie egyből Bob Falatozójához hajt, ahol rögtön 15 kilogramm nyers halat is kér a tripla hamburger és a három sör mellé. Persze nem magának, hanem a félpótkocsiban utazó delfineknek. Akik aztán majdnem éhen maradnak, mert egy fogadás elvesztése miatt meg kellene ennie Charlie-nak az összes halat. Szerencse, hogy a fogadás nyertese, a Charlie öccsét alakító Terence Hill ebbe mégsem megy bele. A híres jelenet ugyanakkor a Lego csőrös mellett is látható és ha szériagyártásba kerül ez a játék, remélhetőleg vele együtt lesz Bud Spencer és Terence Hill Lego-figura is.

Bud Spencer filmbéli Kenworth-je csak akkor kerül gyártásba, ha eléri a tízezer szavazatot és ha ezután kiválasztja a Lego. De ismerve a legendás páros népszerűségét, aligha elképzelhető, hogy erre nemet mondana a híres játékgyártó. Szavazni ezen a linken lehet még több mint 400 napig. A Lego koncepció kamionnak összesen 10 ezer szavazatot kell összegyűjtenie, ezt követően pedig akár gyártásba is kerülhet.

