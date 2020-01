Az Iveco Daily-t több mint 40 éve gyártják és már a hatodik generációnál jár. Az Olaszországban és Spanyolországban készülő modellből az elmúlt években teszteltünk már dízel , CNG-s , de még elektromos változatot is. A jelenlegi generációt 2014-ben mutatták be, majd 2019 áprilisában érkezett a felújított változat, ami indokolt volt, mert bár elnyerte 2015-ben az Év Nemzetközi Furgonja díjat, kissé úgy nézett ki, mint egy repedt dinnye. A korrekció viszont jót tett neki, lényegében a ráncfelvarrással formailag berepítették az élvonalba, amelyet leginkább a nagy német márkák uraltak eddig. Mi pedig meghajtottuk nemrég.

Olvass tovább

A facelift ezt a kezdetlegességet tüntette el. Bár a fényszórók megmaradtak, a dombornyomásos hűtőrácsot fordított trapéz alakúra szabták és szolid krómcsíkokkal díszítették. A háromrészes lökhárítót sem hagyták érintetlenül, amely szintén kapott egy trapéz alakú bemélyedést. A külső frissítés megkoronázásaképpen a Daily új, könnyűfém felniket is kapott, amelyek sokkal jobban passzolnak az új dizájnhoz. Nem utolsósorban 10 kilogrammal megnövelik a szóló abroncsokkal szerelt modellváltozatok teherbírását. Az pedig külön jó, ha valami nemcsak szép, de hoz is a konyhára.

A Daily-kínálat csúcsát egyértelműen a 7,5 méter hosszú variáns képviseli, amelynek össztömege eléri 7 tonnát. Szerkesztőségünkhöz a hat méter hosszú változat érkezett néhány napra. Az optikai módosítások mellett az Iveco furgonját az új LED-technikájú világítás is felvillanyozza, amely jóval erősebb fénykévével rendelkezik. Az új Daily ugyanakkor homlokfali csőidommal, tető csomagtartóval, oldalsó ablakokra szerelt légterelő idomokkal turbózható fel.

Belső

Ha egymás mellé tesszük a 2014-ben bemutatott és a 2019-es Daily műszerfalának képét, akkor is nehezen lehet kiszúrni a különbségeket. Az Iveco a vezetőtérben tényleg csak apróbb, ám annál lényegesebb módosításokat hajtott végre. Először is új, alulról hajlított multifunkciós kormányra cserélték a régit, a multimédiarendszere pedig 7 colos kijelzőt kapott. A színes érintőképernyőt krómhatású díszléc veszi körbe, középen Daily felirattal, szolid eleganciát sugallva. A Daily információs és szórakoztató rendszere Apple és Android rendszerű telefonokat is tud tükrözni, mindamellett hangvezérléssel is munkára fogható.

A műszeregységben lévő fedélzeti komputer is új, nagyfelbontású színes kijelzőt kapott és a kormánykeréken lévő gombok segítségével gyorsan és egyszerűen böngészhetünk az itt megtalálható – köztük a megtett távolságra, fogyasztásra és vezetési időre vonatkozó- információk között. Természetesen ezen a felületen az is módosítható, melyik értéket mutassa a kijelző menet közben, de ezen az interfészen keresztül a furgonban működő vezetésbiztonsági asszisztensek is igényeink szerint optimalizálhatók. Az automatikus vészfékrendszer (AEBS) és a City Brake városi vészfékfunkciónál például mindjárt háromféle (távoli, közepes, közeli) opció közül lehet választani.

A Daily immáron elektromos rögzítőfékkel rendelkezik, amelynek kapcsolója az automataváltótól balra kapott helyet, a műszeregységhez közel. Az Iveco sajtóanyaga nagyon aranyosan kiemeli, hogy a kézikar eltűnésével több hely marad, de én inkább azt mondanám, elsődleges előnye, hogy eggyel kevesebb kiálló kallantyúba fog beakadni a táskád, vagy a ruhád. Legeslegfontosabb előnye persze az, hogy parkoláskor automatikusan aktiválódik, a gázpedálra lépve pedig önműködően old, azaz biztosan nem fogod elfelejteni behúzni.

Apróbb változások közé sorolható még, hogy a multimédia rendszer alatt és felett lévő gombsor kiegészült néhány fontos opcióval, így például a városi kormányzás, a lejtmenetvezérlő, valamint a start&stop rendszer kapcsolójával. Minden egyéb tekintetben a Daily megőrizte azon tulajdonságait, amelyekkel ez a generáció fel van vértezve.

Maradt a kéttónusú – indigókék és szürke – belső kárpitozás, a nagy, palacktartóval kiegészített ajtózsebek, illetve a műszerfal tetején lévő zárható tárolórekeszek. Ugyanakkor a vezetőtér olyan extrákkal dobható fel, mint az indukciós mobiltöltő, a kiegészítő okostelefontartó, a táblagéptartó, a középső utasülésből kihajtható asztal, a Webasto állóhelyzeti fűtés, valamint a prémium fejtámla. Az utasülések előtt lévő kék dekorelemmel vigyázni kell, mert a széle hajlamos elválni a műszerfaltól, de szerencsére egyszerűen visszapattintható.

Az általunk kipróbált Daily 12 köbméteres volt, raktere a maga 3,54 méteres hosszúságával és az 1,9 méteres belmagasságával tágasnak nevezhető. A méhsejt-szerkezetű oldalburkolat és padlózat ellenálló a karcolásokkal, illetve a nedvességgel szemben, ennek köszönhetően kiváló védelmet nyújt a karosszéria számára. Az Iveco a fülke feletti területet is szabadon hagyta, így oda begyömöszölhetők a rakodáshoz használt csomagolóanyagok, vagy pokrócok. A raktérben mindössze három, fehér LED-es lámpa van, de ezek elegendő fényt biztosítanak még az esti rakodáskor is.

Technika

A Daily mozgatásáról alapvetően kétféle modellcsaládba sorolható – 2.3 és 3.0 literes – F1A és F1C típusú dízelmotorok gondoskodnak. Értelemszerűen a nagyobb blokkok a nagyobb, 5,2 és 7 tonnás össztömegnél jöhetnek szóba. Az általunk kipróbált változatban egy kisebb 136 lóerős (101 kW) erőforrás dolgozott, Hi-Matic automata sebességváltóval társítva.

A megújult motorcsalád egyik legfontosabb ismertető jegye az új elektronikus szabályozású, változó turbinageometriájú turbófeltöltő (e-VGT), amely nemcsak érzékenyebb reakciókat, ezáltal dinamikusabb vezetést, hanem gazdaságosabb működést tesz lehetővé. Ez a 2.3 literes motornál van meg, a 3.0 literes heavy-duty F1C blokkok többségénél még a hagyományos turbófeltöltőt (VGT) alkalmazzák, viszont a 210 lóerős variánsnál már e-VGT dolgozik. Hi-Matic automataváltóval párosítva annál a motornál a legnagyobb forgatónyomaték az összes közül, 470 Nm.

A tesztjárműben dolgozó 136 lóerős blokk arany középút az e-VGT-s motorok között az Ivecónál, ugyanis alacsony fordulatszámon dolgozik és a 350 newtonméteres teljesítménye már 1500 ford/perc-nél rendelkezésre áll. Városi közlekedésnél ez azt jelenti, hogy 50 km/óránál, ötösben haladva az előbb említett számot forogja a főtengely percenként, de 60-70 km/óránál sem nagyobb az érték 1800 ford/perc-nél.

Hangossá még ilyenkor sem válik a Daily, csak egy kis kellemes dízeles morgás jelentkezik, ami sportos karakterrel ruházza fel a modellt. Igaz, ezen a téren nehéz lefelé kilógni a mezőnyből, mert az összes versenytárs csúcsra járatta a dízelek fejlesztését az előző évtizedben és a downsizinggal nagyjából sikerült is elérni mindenkinek a plafont.

Külön jó hír lehet a jövendőbeli Daily tulajdonosok számára, hogy ezentúl hosszabb olajcsere intervallumokkal számolhat az üzemeltető, a nagyobb olajteknőnek köszönhetően ugyanis 50 ezer helyett elég csak 60 ezer kilométernél elvégezni a műveletet.

Vezetés

Vitathatatlan, hogy a facelift két legnagyobb dobása az elektromechanikus kormányzás és a LED-es fényszórók. Még akkor is, ha egyébként jó néhány vezetéstámogató asszisztenst kapott a Daily. Mivel volt szerencsém tesztelni a 2014-es változatot még a régi kormányzással, tudtam mihez viszonyítani a felújított változatot. A különbség ég és föld, minden túlzás nélkül. Az új Daily-vel könnyebben és precízebben lehet manőverezni. Ennek eredményeképpen egy Y-megfordulás is olyan könnyen és gyorsan végezhető el vele, mint egy személyautóval.

Az új elektromechanikus kormányzás pontosan reagál a kormánymozdulatokra és nagyban csökkenti a kormányzáshoz szükséges erő mértékét, illetve a biztos irányítás élményét nyújtja, ami egy ekkora furgonnál különösen nagy jelentőséggel bír. A nap végén úgy fogsz kiszállni belőle, hogy nem, vagy alig fárad el a karod, még akkor is, ha egész nap a Kínából rendelt iPhone tokokat hordod ki csomagfutárként Budapesten. A City Mode gombbal 70 százalékkal lehet mérsékelni a kormánykerék forgatásához szükséges erőkifejtést, megkönnyítve ezzel a szűk belvárosi környezetben történő manőverezést.

A parkolásnál segítségünkre van a tolatókamera is, amely a hátsó ajtó fölé került. Képe automatikusan megjelenik középső képernyőn, ha a sofőr hátramenetbe löki az automataváltó karját. Nappal egészen jó szolgálatot nyújt, de éjszakai látásviszonyok között, szemerkélő eső esetén teljesen kapitulál. Képe zavarossá és homályossá válik. Ez esetleg javítható lenne egy nagyobb felbontású kamerával, vagy egy esővédővel. Ugyanakkor a széles és hosszú, álló formátumú tükrök tökéletesen tüntetik el a holttereket oldalt. A vezetési pozíció ideális és a fülkéből nagyon jól lehet látni a furgon környezetét.

Ahogy korábban említettem, az új Daily számos új vezetéstámogató rendszerrel készül. Ezek között olyan hasznos, a versenytársaknál is meglévő fejlesztések vannak, mint az oldalszél-asszisztens, a lejtmenetvezérlő, a tapadássegítő, az adaptív sebességtartó automatika, az automatikus vészfékrendszer. Ezek megfelelően segítik a sofőr munkáját, vigyáznak a furgon és környezetének biztonságára, amennyire lehet. Egy vezetéstámogatóval azonban meggyűlt a bajom.

A Dailyt is felszerelték az aktív sávtartóval, amely visszakormányozza a furgont a sávba, ha az az irányjelző használata nélkül tér ki a sávjából. Természetesen ez csak akkor működik, ha tudja “olvasni” az útburkolati jeleket, erről van is visszajelzés a műszerfalon, hiszen ha tudja, akkor zölden világít az asszisztens piktogramja. A teszt időszak alatt ez vajmi kevés alkalommal fordult elő, lényegében csak egy-két esetben. Pedig amikor lehetőség volt rá, direkt provokáltam. Mégis többnyire süket volt. Paradox módon amikor működött, akkor éppen egy olyan szakaszon támadt fel, ahol kopott volt a sávelválasztás. Akkor viszont hangjelzéssel is figyelmeztetett arra, hogy kimentem a sávból és egyből visszakormányzott.

A torlódás asszisztens viszont nagyon jól tette a dolgát. Ennek lényege, hogy dugóba érve egy gombbal az előttünk álló járműhöz állíthatjuk a Daily-t, azaz a csigatempóban haladó forgalomban a furgon akkor fog elindulni és megállni, amikor az előtte álló is így tesz, közben pedig természetesen követési távolságot is tart.

Költségek

A tesztelt furgon ára 9,3 millió Forint + ÁFA a hazai forgalmazótól, a DanubeTrucktól kapott információk szerint. Ezért az összegért egy jól felszerelt, komfortos, modern és biztonságos furgont kap az üzemeltető. A haszonjárművek piacát nagyban befolyásolják a forgalmazók által hirdetett akciók, így nem valószínű, hogy ebben az összeállításban sok fog belőle szaladgálni a hazai utakon, de egy demójárműbe igyekszik mindent beletenni a forgalmazó, hogy lássák a lehetséges ügyfelek mi mindent tudhat a Daily.

Ettől függetlenül egy, a magyar piacon egyeduralkodó “fehér fényezés – szürke műszerfal” párosítással is versenyképes alternatíva lehet a Daily, még akkor is, ha egy alap Fiat Ducatót most éppen 7 millióért, egy Sprintert pedig még ennél is olcsóbban, hatmillióért kínálnak.

Értékelés

Mindent összevetve a faceliftes Daily előnyére változott és az elektromechanikus kormányzással, valamint a szegmensben is egyre elterjedtebbnek számító fejlett vezetéstámogató rendszerekkel egy korszerű munkaeszközzé vált. Könnyen elképzelhető, hogy olyan üzemeltetőket is meg fog tudni majd szólítani, akik eddig más márkákban hittek.

A korábban említett fejlesztések mellett a hátsó légrugózással járó kellemes menetkomfort, az automataváltóval járó könnyebb munkavégzés, valamint a kanyarkövető funkcióval ellátott LED-technológiás fényszórók vonzóvá tehetik a faceliftes Daily-t, a leendő tulajdonosok szemében. Mindezek tetejébe étvágya sem akkora, mint régen, ugyanis városban 11,5 liter/100 km-es fogyasztással is el lehet vele járni és aki ezt sokallja, az gázhajtással is megvásárolhatja. Mindent összevetve a faceliftes Daily visszaröpítheti a modellt dobogóra, de nyilván ehhez a jóárasított Ducatonak, Transitnak és high-tech német modelleknek is lesz egy-két szavuk.

Mellette – Ellene LED-es fényszórók

Elődhöz képest jóval könnyebb és precízebb kormányzás

Sok-sok hasznos vezetéstámogató rendszer

Kiváló menetkomfort

Tágas és praktikus raktér Az aktív sávtartó nem szeret dolgozni

Elálló műszerfali burkolat

Éjszaka használhatatlan tolatókamera