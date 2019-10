Olvass tovább

Az Autóváros eddig is egyedülállónak számított a magyar autópiacon – nemcsak az általa forgalmazott 18 márkának, és üzemeltetett 21 márkaszerviznek köszönhetően, hanem komplex szolgáltatáscsomagja miatt is. Markó Zoltán, kereskedelmi és marketingigazgató szerint épp ezért döntöttek úgy, hogy a piaci rést megcélozzák a haszongépjármű piacon is. „A Haszongépjármű Centrum megnyitásával az volt a célunk, hogy az általunk forgalmazott haszongépjárművek egyszerűbben, centralizáltan elérhetők és összehasonlíthatók legyenek. Ezért cégünk Zay utcai főbejáratánál kialakítottunk egy bemutató területet, ahol az érdeklődők ízelítőt kaphatnak a kínálatunkból, de a telephelyen a különböző gyártmányok variánsai is megtekinthetők. Az ügyfeleket dedikált, haszongépjármű-specialista várja, aki egy személyben minden gyártmány esetében információval tudja ellátni a potenciális vevőket. Az ügyfélnek így nem kell 3-4 kereskedést felkeresni, minden tájékoztatást megkap egy helyen, amivel időt, és nem utolsó sorban pénzt spórolhat.”

A Duna Autó Haszongépjármű Centruma elsősorban új és tesztautók értékesítésével foglalkozik, míg a használtautó értékesítést a vállalaton belül a központosított DAS WeltAuto részleg látja el. A Kamaz esetében a szerviztevékenységet külső partner biztosítja, míg a többi modell karbantartását a cég látja el Óbudán. A Duna Autó szakemberei vállalják a kiválasztott autók felépítményezését is, emellett pedig segítenek a legkedvezőbb finanszírozási és biztosítási ajánlatok kiválasztásában, hogy az ügyfelek minél előbb munkára kész járművet kaphassanak kézhez.