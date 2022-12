Gyűjtemények mélyén léteznek ennél is szebb 1200-as és 1200S Ladák, de mi egy múzeumi relikvia helyett egy élő, napi használatban évente 10 000 kilométert futó Lada 1200S-t állítottunk emelőre a Vezess Értékbecslőben.

Ebben a tekintetben ez a példány egyedülálló Magyarországon, mert az elmúlt négy évben, amióta használtautó-átvizsgálási sorozatunk fut, még sosem volt nálunk állapotfelmérésen egyetlen autó sem a keleti blokkból.

Nincs még egy olyan Lada Magyarországon, mint ez az 1200S 1 /8 Tárcsafék volt a Zsigulik licencét adó FIAT 124-ben, a Ladák dobfékesek hátul 2 /8 Ritkaság volt a kurbli, a kézi indítókar. Gyenge akkuval beindítható vele a motor, de komoly erő kell hozzá 3 /8 Kettős keresztlengőkaros az első futómű, a sok gömbfejjel van benne bőven hibalehetőség 5 /8 Könnyen cserélhető a kardántengely elhasználódott Hardy-tárcsája 6 /8 Szép alulról az 1986-os Lada 1200S. Merev tengelyes a hátsó kerékfelfüggesztés 7 /8 Az 1966-os Év Autója volt a FIAT 124. Gyártási jogának eladását a Szovjetuniónak az évszázad üzletének nevezte a korabeli sajtó. A Zsigulik és Ladák enyhítették az államszocialista diktatúrákban senyvedő alattvalók autóínségét

Varga Tiborból és Szörényi Andrásból hamar feltörtek a ladás emlékek az olasz formaterv esztétikájával, a korszak autóihoz képest megbízható működésével és hátsókerék-hajtásával hódító Zsigulival találkozva. De a nosztalgia sem fedheti el, hogy a VAZ 21013 fiatal használt autóként is a legritkább esetben volt tökéletes, ne várjátok tőle, hogy ez az autó hibátlan legyen 36 évesen, ahány tavaszt ez a 81 400 kilométeres példány látott.

Ezt az 1986-os autót négy éve, valóban 40 ezer kilométerrel vette meg olvasónk, Halász Zsolt, aki azóta megduplázta az autó futásteljesítményét többek között klubtalálkozókkal, veterán zsigulis túrákkal és a fővárosból Hajdú-Biharba hazavezető utakkal.

Időközben van másik mellé egy 2107-es Ladája is, de a VAZ 21013 kódjelű, bézs színű limuzin a napi járós kocsi. Tehát akkor is megy, ha már elinduláskor is rossz az idő. Épp ez, a normál használat teszi annyira érdekessé ezt a nagyon jól megőrzött, eredeti első sárvédős és motorházfedelű autót.

Tudjuk, hogy nem ez az 1200S vinné el a pálmát egy szociautós concours d’elegance zsűrijénél, de valódiságával és 1,5 millió Ft körüli értékével nagyon közel áll hozzánk. Az erősebb motorú, tükörfényesre restaurált és 4-5 millió forintért hirdetett Ladákat messziről csodáljuk, ez a körlámpás viszont szeretett társ lehetne sokunknak.

