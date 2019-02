Ahogy használtautó-vásárlási szakértőnk, Varga Tibor fogalmaz, „itthon szotyiért tekerik vissza az órákat”. Egy átlagos autóban valóban csak 10-20 ezer forint közötti összegbe kerül az óraállás manipulálása. A művelet a szervizcsatlakozón (OBD) át kivitelezhető, az óraállás átírása pár lépésben megoldható, nemcsak a kilométerórában, de a többi vezérlőegységben is.

Vannak máskép vagy nehezebben manipulálható óraállású autók, például az első generációs Lexus IS és a Range Rover Evoque. Előbbi sajátossága, hogy nem tárolja el a futásteljesítményt lámpamodulban, slusszkulcsban, különféle számítógépekben, ezért az óraállást a műszeregység cseréjével lehet meghamisítani. Az Evoque esetében a futásteljesítményt az első és a hátsó differenciálmű valamint az osztómű számítógépe is menti. Hacsak ki nem cserélték ezeket a fődarabokat, akkor az innen kiolvasott adatoknak fedésben kell lenniük a műszerfali óraállással.

960 000 Ft értéknövekedés óratekeréssel

Ám az órapörgetés nemcsak a Garbolc és Felsőszölnök közötti területen dívik, hanem Németországban is a használtautó-piac szerves része. Az ADAC, a legnagyobb tagságú német autóklub és egyben a legnagyobb németországi civil szervezet a szövetségi rendőrség vizsgálati adataira hivatkozva azt közölte, hogy az eladó használt autók harmadának manipulált lehet a kilométeróra-állása. Mivel ez sokszor a nagy értékű, fiatal autókat érinti, a csalárd módon elért értéknövekedés átlagosan 3000 euró, nagyságrendileg 960 000 forint.

Az ADAC megbízta egy tanulmány elkészítésével a Magdeburgi Egyetem multimédia és biztonság munkacsoportját. A szakemberek egy Audi Q7, egy 211-es sorozatú (2002-2009 közötti) Mercedes-Benz E-osztály és egy B6-os (2005-2010) VW Passat óraállásának manipulálhatóságát vizsgáltak meg, és lesújtó eredményre jutottak. A hiányosan védett szoftveres funkciók nagyban megkönnyítik a csalók dolgát.

Nem megoldás az óraállás-adatbázis

Azt az ADAC is pontosan látja, hogy egy kilométeróra-adatbázis, mint a 2012. óta hazánkban is működő adatbank, a laikus szemében jónak tűnik, de nem jelent valódi megoldást. A szervizeléskor, adásvételkor és a műszaki vizsgán leolvasott, de semmilyen módon nem ellenőrzött számokra aligha hagyatkozhat a használtautó-vásárló. Előfordulhat hiba az adatbevitelkor is, adódhat elütés, ráadásul egy új autónál az első bejegyzés sokszor csak az első műszaki vizsgán, Németországban három, nálunk négy éves korban születik. Addig bőven van lehetőség a csalásra.

Ezért ragaszkodik hozzá az ADAC, hogy az autógyártók végre tegyenek többet az órapörgetés megnehezítésére. Mivel ez a használtautó-kereskedelem rákfenéje, az autógyártók és márkakereskedő-hálózatuk fő célcsoportja viszont az új autókat megvásárló ügyfélkör, a cégek nem igazán hajlandóak áldozni az óraállás szoftveres átírásának megnehezítésére.

Mi lehet az ellenszer?

Az ADAC szakemberei ezért azt követelik, hogy az autógyártók a védelem javításával annyira verjék fel az óraállás meghamisításának költségét, hogy ne vagy minél kevesebb autónál legyen érdemes visszapörgetni a kilométerállást. A korszerű védelem pedig legyen része az európai típusbizonyítvány kiadásának, ami az autók kontinentális értékesítésének előfeltétele. Erre a műszaki megoldás lehetne a HSM-mel (Hardware Secure Module) ellátott chipek és SHE-modulok (Secure Hardware Extension) bevetése illetve az autóban meglévő HSM és SHE-egységek használata a kilométer-számláló manipulálása ellen.

A második pont, hogy a gyári védelem hatásosságát igazolja egy az autómárkáktól független szervezet vagy hatóság tanúsítványa. Az ADAC harmadik követelése, hogy ne lehessen a műszeregység hibájára hivatkozva az új óracsoport beépítésekor szabadon beállítani a futásteljesítményt, hanem az új számláló mindig 0-ról induljon. Ezzel párhuzamosan, az autóhoz tartozó dokumentumok átadásakor, kötelező legyen tájékoztatnia az eladónak a használtautó-vásárlót az óracsoport cseréjéről és a legjobb tudomása szerinti valós futásteljesítményről.

Az autókat használják. Többnyire sokat

De amíg tömegek akarnak használt autót venni a reális futásteljesítménynél vagy akár a saját autóhasználati szokásaiknál sokkal alacsonyabb óraállással és egymillió forint alatt keresnek rozsdamentes, 10 év és 150 000 kilométer alatti, vezetett szervizkönyves használt autót, amin egyetlen újrafényezett elem sincs, addig nem fog javulni a helyzet.

Az órapörgetés egyik ellenszere belátni, hogy az autók, főleg életük első 4-6 évében, nem 10-13 ezer kilométert futnak évente. A Bosch nagyívű felmérése szerint a magyarországi autópark éves átlagos futásteljesítménye 16-ról 17 ezer kilométerre nőtt. Ezt a számot kell megemészteni és máris nem lesz büdösebb a dokumentumok nélküli, 120 000-re visszatekert órás Honda Jazznél egy követhető szervizmúltú Jazz 224 000 kilométerrel vagy egy flottából kifutó dízel kombi négy-öt évesen, 260 000 kilométerrel, de igazolt márkaszervizes karbantartással.

