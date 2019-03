Fennállása 110 évében először alkalmaz turbómotort a Morgan. A BMW soros hathengeres erőforrása 340 lóerős, legnagyobb nyomatéka kerek 500 Nm. Ugyanakkor tiszta üzemű is, az egyik legtisztább a Morgan kínálatában – most, hogy az elektromos Three Wheelert jegelték, ez nem olyan nagy szám, de akkor is előrelépést jelent.

Az első soros hathengeres Morgan 4,2 mp alatt gyorsul 100 km/órára, végsebessége 270 km/óra. A váltó nyolcfokozatú automata, kézi opció nincs.

Bár a Plus Six pont úgy néz ki, mint bármely régi vágású Morgan, valójában teljesen egyedi fejlesztés; a manufaktúra büszke arra, hogy az alkatrészek kevesebb mint 1%-a egyezik más Morgan modellekével.