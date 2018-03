Elérkezett az ideje, hogy hangyányit frissítsenek a W205-ös kódjelű Mercedes-Benz C-osztályon, mely hosszú évek óta a márka egyik legnépszerűbb modellje. Bár opciós tételek gazdag sorával és vezetéstámogató rendszerekkel is a kategória élén állt a C, most tovább finomították az autót és a ráncfelvarráson átesett változatokat a Genfi Autószalonon mutatta be a Mercedes. Természetesen nem maradt ki a sorból a sportosabb, Mercedes-AMG C43 4matic névre keresztelt változat sem, mely egyfajta köztes modell a népszerűbb C-osztályok és a vad AMG-k között.

Kívülről csak apró jelek utalnak arra, hogy nem egy sportosító kezelésen átesett C220 d-vel van dolgunk, az átdolgozott lökhárítókban lévő rácsozás és a sportosan egylamellás hűtőmaszkba szúrt AMG jel már sejteti, mivel van dolgunk. Oldalról csupán a hatalmas fékek és a sárvédőn megvillanó felirat tűnhet fel, a C43 hátulján pedig a kétszer két kipufogót érdemes figyelni. Természetesen ehhez a modellhez is elérhető az új Multibeam LED fényszóró és az S-osztályból leköltöző vezetéstámogató rendszerek sora.

A dizájnnál markánsabb változás történt a gépháztető alatt, ahová ugyan még nem költözött be az új fejlesztésű, villanykompresszorral megtámogatott sorhatos blokk, cserébe tovább reszelték a már ismerős 3 literes, V6-os turbómotort. Nagyobb feltöltőket kapott, melyeknek maximális töltőnyomása 1,1 bar is lehet. Természetesen mindkét csiga a hengersorok között kapott helyet, így javul a reakcióidő.