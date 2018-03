Terepjárók és SUV-k specialistájaként hirdeti magát a koreai SsangYong, így nem meglepő, hogy a Genfi Autószalonon bemutatkozó e-SIV EV Concept nevű elektromos tanulmányautójuk is terepjárós jellegű. A kellően futurisztikus, de szériában is elképzelhető autóval azt szeretnék demonstrálni, hogy villámgyorsan képesek felzárkózni a mai trendekhez az elektromos hajtás és az asszisztensek területén is.

Sportos és modern az autó foramterve, a karosszérián megtalálható minden, amit ma elvárhatunk egy ilyen autótól. A fényszórók teljes mértékben LED-esek, a hűtőmaszk helyén zárt, mintás elem található, oldalt határozott vonalak és eltérő színű tető tűnhet fel, amivel alacsonyabbnak is láttatják a kocsit, hátul teljes szélességében világítanak a lámpák.

A külsőnél jóval elrugaszkodottabb a beltér, amiben minden a komfortot szolgálja és szinte egy árva gombot se találunk. A műszerfal egésze egy hatalmas képernyő és a középkonzolt is érintőfelület helyettesíti. A fedélzeten négy sportülés várja az utasokat. Szenzorokkal és kamerákkal dolgozik az önvezető rendszer, mely a szokott módon képes a sávban tartani az autót, valamint az előtte haladótól megfelelő távolságra autózni.

Mindent szemmel lehet tartani az autóhoz tartozó applikáción keresztül és a töltöttség függvényében előre tervez útvonalat a navigációs rendszer. Az infotainment hangvezérléssel irányítható és a legapróbb részletig személyre szabható. A SsangYong e-SIV EV Concept villanyos hajtásláncával kapcsolatosan nem közöltek semmilyen konkrétumot.