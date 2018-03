Éppen a 2017-es Genfi Autószalonon mutatkozott be a Renault visszatérő sportmárkája, az Alpine, mely rögtön egy igazán élvezetesnek ígérkező, retrós vonalvezetésű, de modern technikájú sportkocsival ront be az Audi TT és Porsche 718 Cayman vadászterületére. Villámgyorsan elkapkodta a közönség a bevezetés alkalmára készített Premiere Edition limitált szériát, ezért most újabb modellekkel rukkoltak elő az Alpine-nál.

Követi a bevált receptet az Alpine A110 Pure, mely a nevéből is sejthetően a letisztultabb, könnyebb változatot takarja, amiből minden felesleges dolgot kihajítottak. Sokat nem árultak el a modellről, csupán annyit, hogy ez a verzió leginkább versenypályán nyújt örömet és a súlya valahol 1080 kilogramm körül van. Szöges ellentéte a Légende változat, mely az alábbi képen a múltidéző felniket és az új Gris Tonnerre nevű szürke árnyalatot viseli. Ebben már sokkal több a bőr és a karbon burkolat, az üléseket pedig a Sabelt szállítja, szerkezetük könnyű és hat irányban állítható is.

Mindkét modell esetében megmaradt az eredeti technika, az alumíniumot gazdagon tartalmazó sportkocsit 1,8 literes, turbófeltöltéses benzinmotor 252 lóerőeje és 320 Nm nyomatéka mozgatja. Hozzá 7 sebességes duplakuplungos váltót társítottak. Álló helyzetből 4,5 másodperc alatt gyorsul 100-as tempóra, a végsebesség pedig elektronikusan korlátozott 250 km/óránál. Az Alpine A110-es bevezető különleges kiadása 18,5 millió forintnak megfelelő összegbe került, ám a szélesebb körben elérhető modellek ennél valamivel alacsonyabb áron indulnak.