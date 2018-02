Tavaly novemberben a spanyol Lexus importőr főnöke ugyanerre utalt egy újságíróknak írt emlékeztetőben; akkor még kimagyarázták, hogy nem is arra gondolt, amit mondott, így viszont, hetekkel a nagy esemény előtt már nehéz volna tettetni a tájékozatlant.

Olvass tovább

A 2016-ban leleplezett Lexus UX tanulmány a legmerészebb dolog volt, amit a Lexus valaha épített, és ezen az sem változtat, hogy műszaki alapjai a Toyota Prius / CH-R / Auris modellekkel közösek. Ez eredeti tanulmány 4400 mm hosszú, 1520 mm magas, 1900 mm széles volt, tengelytávja 2640 mm – a Toyota CH-R ennél 8 centivel rövidebb, tízzel keskenyebb, négy és féllel magasabb, de a legfontosabb adat, a tengelytávjuk azonos.

Ez többé-kevésbé a hajtásláncokat is meghatározza, bár a Lexusnak több esélye van erősebb, nagyobb motorokra – az 1,8-as hibridből például alighanem a 122 lóerős verzió helyett legalább a CT200h-ban is dolgozó 136 lovas kerülhet bele az autóba, de az sem kizárt, hogy ennél is magasabbra emelik a tétet. Egyes források ezzel szemben egyenesen a Lexus NX hajtásláncainak átvételéről pusmognak, amit alátámasztana az a tény, hogy a Lexus tavaly levédette az UX 200, UX 250 és UX 250h típusjelzéseket.