Eddig egyetlen gyártó sem merte bevállalni azt, amit a Land Rover most merészen meglépett: háromajtós karosszériával készül piacra bocsátani felső kategóriás terepkupét.

A gyártó valójában konkrétan nem mondja ki, hogy hány oldalajtaja lesz a Range Rover SV Coupénak, a leírásban csupán „merész kétajtós sziluett” szerepel, és számtalanszor láttunk már rejtett hátsó oldalajtóval tervezett ál-kupékat, a kedvcsinálóként közzétett, négyszemélyes belteret ábrázoló fotón (fent nagyban) azonban jól látható, hogy csak elöl van ajtó, ráadásul nem is túl hosszú: a B-oszlop mintha ugyanott maradt volna, mint az ötajtós alapmodellnél.

Ez költségtakarékossági és utasbiztonsági megfontolásokból egyaránt indokolt döntésnek hangzik (ha nem is biztos, hogy a legarányosabb megjelenést eredményezi), ami fontos, hiszen az eredeti, 1970-es (szintén háromajtós) Range Rover hangulatát idéző autó biztosan gyártásba kerül – igaz, mindössze 999 példányban. Amint a modell neve is jelzi, a projektért a Land Rover belső tuningrészlege, a Special Vehicles Operations (SVO) osztály felel, a kézi összeszerelést is az ő üzemükben fogják végezni.

További részletekkel március 6-án, a világpremieren szolgál a gyár.