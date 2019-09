Első hallásra elkeserítő, amit rég várt újdonságáról mesél a Land Rover: a Defender önhordó karosszériát kapott, futóművét akár légrugós kivitelben is kérhetjük, van benne modern (sőt, frissen kifejlesztett) infotainment rendszer, ráadásul plug-in hibrid hajtásláncot is kérhetünk hozzá.

Ezek alapján könnyű divatterepjáróként minősíteni az autót – másfelől viszont a Land Rovernek vannak érvei. A D7x alumínium platform például háromszor szilárdabb, mint a korábbi, alvázas szerkezetek – sőt, eddig egyetlen Land Rover sem volt még ilyen merev, állítják. Ehhez jönnek hozzá a klasszikus offroad méretek (291 mm szabad hasmagasság, 38°/ 28° / 40° terepszögek, 900 m gázlómélység), valamint az olyan elektronikus támogatás, mint a gázlósegéd vagy az első kerék környékét a kijelzőn megjelenítő kamerarendszer.

A padlólemez teljesen sík, ami terepen az elakadás esélyét, országúton a zajszintet és a fogyasztást csökkenti. Apropó, országút: nagy sebességnél is kiemelkedő stabilitást és menetkomfortot ígér a gyár.

Motorból sem csak egy lesz, mint korábban. Kapunk például két benzinmotort; a négyhengeres, kétliteres turbót 300 lóerővel, míg a soros hathengeres, háromliteres benzinest (400 LE) mild hibrid rendszerrel is felszerelték. Dízel is lesz természetesen, a kétliteres, négyhengeres 200 és 240 lóerővel lesz kapható. Minden esetben alapértelmezett az automata váltó és az összkerékhajtás, természetesen felezővel. A plug-in hibrid 2020-ban érkezik. Ez is 400 lóerős lesz, további részleteket később árul el a cég.

A Defender kétféle karosszériahosszal lesz elérhető, mint régen. Még a nevek is azonosak: az elsőként érkező 110-es négy oldalajtóval, 476 centis hosszal (+ pótkerék), 302 centiméteres tengelytávval szólítja meg a családokat. Az ötszemélyes autó két szükségüléssel is felszerelhető, illetve elöl, a két ülés közé kérhető egy harmadik, lehajtható szék is (a 4 mm híján kétméteres szélességgel ez nem gond), így hatan is utazhatnak a kocsiban. A 90-es 432 cm hosszú, tengelytávja 259 cm (mindkettő -44 cm), itt nincs extra ülésopció, van viszont légrugózás, ahogy említettük.

A gyár ráérzett a kor hangulatára: eleve négyféle kiadásban kínálja majd az autót (Explorer, Adventure, Country és Urban), plusz még kismillió tartozékot és extrát rendelhetünk mindegyikhez. A testre szabás lehetőségeit bővíti a fóliázási opció: gyárilag színes védőfóliát kérhetünk az egész autóra.