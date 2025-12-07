Egészen jól sikerült a 2025-ös Forma-1-es szezon utolsó időmérője Fernando Alonso számára. Az Aston Martin spanyolja a hatodik rajthelyet szerezte meg Abu-Dzabiban, így a rajtrácson még látótávolságban lesznek hozzá képest a bajnoki csata főszereplői is.

Az időmérő után Alonso humorosan megjegyezte, a pálya körüli kivetítőkön fogja nézni, hogy alakul az élmenők meccse. “A 3-as kanyarban a látóterünk közepén van egy kijelző. Az 5-ösben a pálya belső részén, a 7-esben kívül. A 9-esben kettő is van, egy a kanyar bejáratánál, egy a kijáratnál. Rengeteg a kijelző, fantasztikus lesz a show” – fogalmazott.

A spanyol hozzátette, ő maga szeretne minél messzebb lenni a kibontakozó eseményektől. “Nem túl messze azért, mert pontokat akarok szerezni, de nem én akarok a hétfői hírekben szerepelni” – tette hozzá.

Alonso a hétvégén eddig egy precedens nélküli kihágás, majd az azért járó büntetés miatt került be a hírekbe: