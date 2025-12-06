Lezajlott az 2025-ös szezon utolsó szabadedzése a Forma-1-es Abu-dzabi Nagydíjon. A 60 perces gyakorlást George Russell nyerte a Mercedesszel.

Az edzést helyi idő szerint délután tartották 27 Celsius-fokos levegő- és 39 fokos kezdő aszfalthőmérséklet mellett, és még bőven természetes fény világította meg a Yas Marina versenypályát. Mivel a lényeges eseményeket majd naplemente után tartják, ezen körülmények között nemigen volt lelkes a mezőny, a többség a korai perceket a bokszutcában töltötte. Csak az Aston Martin és az Alpine párosa mutatta meg magát az edzés első perceiben.

Szűk negyed óra telt el, mire elkezdett éledezni a mezőny többi része is. A megélénkülő forgalom magával hozta a hibákat, egy alkalommal például a mclarenes Lando Norris került necces szituációba az előtte egy beláthatatlan kanyarban lassan poroszkáló Cunoda Juki Red Bullja miatt.

Féltávnál ennél egy még nagyobb hiba jött, Lewis Hamilton dobta el elég nagy tempóval a Ferrarit. A hétszeres világbajnok pont úgy forgott a bukótérbe, hogy a végén csak az autó eleje tört, így még helyrerakható az autó az időmérőre.

A romeltakarítás közel negyed óráig tartott, így az edzés végén fokozott forgalom volt a pályán. Mindebből részben kimaradt Andrea Kimi Antonelli és teljes egészében Cunoda Juki, ugyanis a Mercedes pilótája nekiment a Red Bullnak. A japán autója oldalról annyira megsérült, hogy komoly javítás várt rá.

Antonelli has hit Tsunoda in the pit lane 💥



Carbon fibre everywhere and the stewards are investigating the Mercedes driver for an unsafe release#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/9q0qb8Wcae — Formula 1 (@F1) December 6, 2025

Ami a többieket illeti, a köridők folyamatosan javultak. Eleinte az utat egyértelműen a McLaren párosa mutatta a többieknek, de az óra végén nem ők, hanem a mercedeses George Russell zárt az élen. Előnye csak 4 ezred volt Norris előtt, mögöttük pedig Max Verstappen zárt a Red Bull-lal 124 ezredmásodperces lemaradással. A harmadik bajnokesélyes, Oscar Piastri (McLaren) csak az ötödik lett negyed másodperces lemaradással, befért még elé Fernando Alonso (Aston Martin) – igaz, csak 8 ezreddel.

A középmezőnyt – leszámítva Alonsót – a Haasok vezették, Esteban Ocon és Oliver Bearman lemaradása sem volt több 3 tizedmásodpercnél. Csak utánuk következett a talpon maradt Ferrarival Charles Leclerc.

A hétvége magyar idő szerint 15 órakor folytatódik az időmérővel.