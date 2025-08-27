Hogy mennyire népszerű a Forma–1, azt mi sem mutatja jobban, mint az elmúlt években megszaporodó szponzorok száma. Az eleget fizető cégek már beférkőztek az istállók hivatalos neveibe is, így jelen pillanatban 10-ből 9 csapat rendelkezik névadó szponzorral.

Érdekes, hogy a kivétel éppen napjaink sikercsapata, a McLaren. A wokingiaknál szintén megszaporodtak a szponzorok, akadt olyan időszak is, hogy verseny közben felváltva mutogatták őket egy kijelzőn, a pilótafülke mellett. Az idei év végeztével azonban ők is beállnak a sorba, és bevesznek hivatalos csapatnevükbe egy szponzort.

Bejelentésük szerint ez a cég a csapatot jelenleg is támogató Mastercard lesz. A lépéssel a két legnagyobb bankkártya-kibocsátó cég jelen lesz az F1-ben, hiszen a Visa a Racing Bulls nevében szerepel. Visszatérve a papaja istállóhoz: hivatalos nevük 2026-tól McLaren Mastercard Formula 1 Team lesz, a megegyezés pedig hosszú időre szól.

A McLaren nevében „külsős” szereplőként utoljára a Vodafone volt jelen, még 2013-ban, míg a Mastercard 1997 után bukkan fel újra F1-es csapat névadó szponzorként. Akkor a rövid életű, lényegében egyetlen rajtot sem megélő Lola-istálló mögé álltak be, majd hátráltak is ki azonnal, látva a kezdeti súlyos kudarcokat.