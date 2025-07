Az eső miatti, hosszas várakozás után gyakorlatilag az első éles körben eldőlt a győzelme sorsa a Forma-1-es Belga Nagydíjon, miután Oscar Piastri azonnal megelőzte pole-pozíciós csapattársát, Lando Norrist. A helycserét követően már nem változott a sorrend a McLaren pilótái között, akik az idén hatodjára arattak kettős sikert.

Piastri az idei hatodik és pályafutása nyolcadik győzelmével ismét növelte az előnyét a világbajnoki összetettben, 16 pontos előnnyel várja a jövő hétvégi Magyar Nagydíjat. Piastri és Norris kettőse mellé a ferraris Charles Leclerc állhatott fel a pódium legalsó fokára.

A 44 körös verseny leintése után a 2014-es GP2-bajnok, korábbi F1-es pilóta Jolyon Palmer készítette az interjúkat a dobogósokkal.

„Tudtam, hogy az első körben lesz a legjobb lehetőségem arra, hogy megnyerjem a versenyt” – kezdte a nyilatkozatát Piastri. „Jól jöttem ki az 1-es kanyarból, és épphogy elengedtem a gázt az Eau Rouge-ba felfelé menet. A verseny folytatását sikerült jól menedzselni, egyedül a végén küszködötem. Az utolsó öt-hat körben a közepes gumik már nem voltak a legjobb állapotban, de kézben tartottuk a helyzetet.”

„Tegnap csalódott voltam, de mint kiderült, nem is volt olyan rossz a második helyről indulni, mint gondoltam” – tette hozzá az ausztrál. „Az csalódottsággal töltött el, hogy végül gördülőrajt volt, mert azt hittem, ez elvesz tőlem néhány lehetőséget. Jól jöttem ki azonban az 1-es kanyarból, közel tudtam maradni, így tudtam, hogy kevésbé fogom elemelni, mint Lando, miközben a pályán tartottam az autót. Utána már a szélárnyék is segített.”

„Oscar jó munkát végzett [a rajtnál – a szerk.]. Nincs mit mondani. Az Eau Rouge-ban jobban odatette magát, megvolt a szélárnyék, és onnan az övé volt az előny” – kommentálta a vereségét Norris. „Nincs miért panaszkodnom. Az elején jobban teljesített, ennyi volt. Utána már nem tudtam ennél többet tenni. Szerettem volna nyerni, de ma Oscar megérdemelte a győzelmet.”

„Kellett volna, lehetett volna, és így tovább” – vágta rá, amikor arról kérdezték, hogy a hibák nélkül győzhetett volna-e. „Oscar megérdemelte. Biztos vagyok benne, hogy volt egy pár hibája, ugyanis ha tökéletesen versenyzett volna, nem nyerhettem volna. A csapatnak viszont örülök, merthogy összejött az újabb 1-2.”

„Budapest az egyik legkedvesebb helyszínen a számomra” – tekintett előre a következő hétvégére. „Már csak az elmúlt évek miatt is, meg azért is, mert itt kezdődött el a Forma-1-es pályafutásom. Jó emlékek kötnek oda, és otthonosabban érzem magam ott, mint itt, Spában. Elégedett vagyok a mai nappal is. Bár egy kicsit csalódtam, várom a jövő hetet.”

„Max [Verstappen] végig két másodpercen belül volt mögöttem, tehát nem volt könnyű” – mondta Leclerc az idei ötödik dobogós helyezése után. „Számítottam rá, hogy a verseny első köre lesz a legnehezebb a számunkra, ugyanis nem rendelkeztünk akkora leszorítóerővel, mint a McLaren vagy Max. Szerencsére gyorsan száradt a pálya, utána jó volt a tempónk.”

„Max azonban végig mögöttem autózott, úgyhogy boldog vagyok, hogy sikerült megtartanunk a harmadik helyet. Nagy volt a nyomás, különösen ilyen körülmények között. Egy ponton azt mondtam Bryannek [Bryan Bozzinak, a versenymérnökének – a szerk.], hogy hagyjon békén. Nyilvánvalóan a lehető legtöbb információt próbálta átadni nekem, amire néha szükségem volt, néha viszont nem.”