Mára – mondhatni – él és virul a Forma-1 az Egyesült Államokban, amin vélhetően tovább lendít majd a jövő héten debütáló Brad Pitt-féle, ígéretes F1-es mozifilm, ám két évtizeddel ezelőtt nagyon más volt a helyzet, az USA-ban sosem járt olyan mélyen a sportág, mint akkor.

A Forma-1 a korábbi, számos különböző pályán és néven rendezett versenyt követően az ezredfordulón, 2000-ben tért vissza újra az Egyesült Államokba, az Amerikai Nagydíjat sikerült igazán legendás helyszínre, Indianapolisba vinni.

A következő pár év tűrhető futamokat hozott, ám a 2004-es kiadás már megelőlegezte a következő évi blamát, hiszen két Michelin gumis versenyző is az abroncs hibája miatt csapódott falnak. (Amúgy abban az évben szerezte az eddigi első és egyetlen magyar F1-es világbajnoki pontot a minardis Baumgartner Zsolt.)

2005-re – a Ferrari előnyének letörésére – betiltották a kerékcseréket, az indianapolisi versenyhétvégén a Michelin gumiabroncsai pedig már az edzéseken sem bírták az utolsó, az oválpályás szakaszhoz tartozó döntött kanyarban fellépő terhelést, több defekt és egy komoly baleset – Ralf Schumacher, Toyota – is történt, így a francia gyártó jelezte partnerei felé, hogy nem mer felelősséget vállalni a pilóták biztonságáért.

A válságtanácskozások során felvetődött, hogy a kanyart egy ideiglenes sikán beiktatásával tehetnék lassabbá és biztonságossá vasárnapra, ám az akkor már évek óta domináló a Ferrarinak szállító Bridgestone megelégedésére ezt elutasította a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA).

A további megbeszélések sem hoztak eredményt, így vasárnap a formációs kör végén a Michelin gumijait használó hét istálló – köztük a pole-t megszerző Toyota, a bajnoki címért versenyben lévő Renault és McLaren – versenyzői a bokszutcába hajtottak, a rajt előtt feladták a versenyt.

Ahogy a szerző a tévé képernyője előtt, úgy a helyi nézők sem hittek a szemüknek, ám a rajtrácsra felállt néhány autó előtt végül kioltották a lámpákat, a hat bridgestone-os versenyző, azaz Michael Schumacher és Rubens Barrichello (Ferrari), Tiago Monteiro és Narain Kathikeyan (Jordan), valamint Cristijan Albers és Patrick Friesacher (Minardi) elrajtolt.

A lelátókon döbbent, haragos nézők huhogtak, nemzetközi kézjelekkel és rögtönzött táblákkal, transzparensekkel jelezték elégedetlenségüket, hogy az aszfaltcsíkra bedobált poharakról, palackokról, egyéb szemétről ne is beszéljünk.

Bár a „versenyt” valós időben a helyszínen vagy a képernyő előtt követők – szerzőnk is – nem akartak hinni a szemüknek, végül az elinduló hat autó végig teljesítette a 73 körös távot. Az első két helyen Schumacherék, egy kör hátránnyal a jordanesek, két kör lemaradással a minardisok is befutottak, egytől egyig pontszerző helyen. Monteiro ezzel a Forma-1 történetének első és eddigi egyetlen portugál dobogósa is lett.

A botrány nyilván nem maradt utóhatások nélkül, 2007 végén a Michelin és az Amerikai Nagydíj is kiszállt a F1-ből – a versenyt 2012-ben támasztották fel az austini Circuit of the Americas pályán, hogy aztán a Miami és Las Vegas is bekerüljön a naptárba.