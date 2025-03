Több alkalommal is beszámolt a Vezess arról, hogyan alakult az elmúlt időszakban a Forma-1 hazai helyszínének felújítása. A Hungaroring rendkívül gyors ütemben alakul át, melyet most saját szemünkkel is megnézhettünk.

Ottjártunk alatt a munka nem állt le: mostanság is heti hat napon, olykor megnyújtott műszakokban dolgoznak a munkások azon, hogy a vállalásokkal elkészüljenek időben. A munka nem csúszhat meg: június 16-án már át kell adni mindent úgy, hogy a Forma-1 akár azonnal birtokba vehesse a pályát. Az F1-esek előtt azonban lesz még egy „főpróba”, a GT Open hétvégéje július 5-6-án.

Teljesen megújult a Hungaroring főbejárata, ezt az irodaépületet már használják. Kávézó is került a bejárathoz. Egy szövetréteg, egy OSB-lapokból álló réteg és egy extra mart aszfaltréteg védi a pályát a munkagépektől. A nyomvonal nem változik, csak a környezet. Burkolják a főlelátó tetejét. Jól halad a munka, hatszáz újabb jegy vált elérhetővé. A pálya felett átívelő gyaloghíd eltűnt, helyette két alagút épült. Idén az egyik már használható lesz, a nézők közlekedését segíti majd. Lépcső vezet fel a paddock klubba. Mind az 1368 VIP-jegy elkelt, ennyien ilyen elbánásban még sosem részesültek a Hungaroringen. Gyulay Zsolt és Ariane Frank-Meulenbelt. 320 méter hosszú a főépület. Két toronydaru áll még, de hamarosan azokat is lebontják.

„A paddock épület rendben van, az első szinten, ahol a paddock club lesz, már csak gépészeti szerelések vannak hátra és az új, 7*21 méteres boxokban is elkészült a burkolat. Az épület homlokzatának burkolása is folyamatban van, a beüvegezés pedig az idei Forma-1-es versenyhétvégére el fog készülni” – árulta el Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója a helyszínen.

Gyulay elmondta, a Formula One Management (FOM) képviselői átlagosan kéthavonta utaznak el Mogyoródra és tartanak szemlét a létesítményben. „Minden részletet megtekintenek, és a legutóbb például az ausztrál kollégákat hozták ide, hogy megmutassák nekik, hogy így, ilyen minőségben is fel lehet újítani egy pályát. Nyilvánvalóan ez számunkra megtisztelő és nagyon jó érzés, ugyanakkor rengeteg munka és sok nehézség árán jutottunk el odáig, hogy a Hungaroringen zajló munkálatokat más versenypályák képviselői számára állítják példaként” – fogalmazott a sportvezető.

Magunk is láthattuk, hogy a 12 toronydaruból már csak kettő dolgozik a pálya területén, de a héten ezeket is elszállítják majd. Jelezte, hogy a célegyenesben lévő főlelátó tetőszerkezete készen áll, annak a felső és alsó burkolása zajlik jelenleg. A jó ütemben zajló munkálatoknak köszönhetően új belépők is elérhetőek lesznek az idei Magyar Nagydíjra, hatszáz fővel növelve a befogadóképességet.

Idén a Hungaroring már 40. alkalommal rendez Forma-1-es Magyar Nagydíjat. Ugyan a felújítás teljesen csak 2026-ra lesz kész, és nagy „szülinapi” ünnepséget majd akkorra terveznek, azért idén is lesznek megemlékezések. „Az idén ugyanakkor hivatalosan is elnevezzük a négyes kanyart Mansell-kanyarnak, ebben az ügyben felvettük a kapcsolatot Nigel Mansell-lel, aki elküldi majd a kézlenyomatát” – jelentették be. Hozzátették, hogy 2026-ra még több kanyart elneveznének, a folyamatba pedig majd a szurkolókat is bevonják.

A Hungaroring vezetői a Vezessnek elmondták, bíznak abban, hogy a jelenlegi, 2032-ig érvényben lévő szerződést képesek lesznek úgy meghosszabbítani a Forma-1-gyel, hogy ne kerüljenek rotációs rendszerbe, mint a belgiumi Spa-Francorchamps. Ariane Frank-Meulenbelt, a pálya alelnöke hozzátette, ez még nem került szóba.