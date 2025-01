Lisztomania, Beatlemania, Hamilton-mánia – eltérő évszázadok, eltérő központi alakok, ám egy dolog összeköti őket: az extrém rajongás, a hisztéria, valamint az azt kísérő jelenségek.

Liszt Ferenc koncertjein még az 1840-es években őrültek meg a közönség tagjai, aléltak el a hölgyek, egyesek igyekeztek megszerezni bármilyen személyes tárgyát, általa érintett dolgot, majd az 1960-as években ugyanez zajlott a The Beatles kapcsán előbb hazájukban, Nagy-Britanniában, majd az Amerikai Egyesült Államokban is, amikor oda utaztak.

Most hasonló készülődik Olaszországban is annak kapcsán, hogy a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton az idei évtől a „nemzeti” autóverseny-csapat, a Ferrari pilótája lesz. Ha minden igaz, az angol a jövő hét elején vezet első ízben vörös autót az olaszok házi tesztpályáján, Fioranóban – ami gyaníthatóan a feje tetejére is állítja majd a környéket.

„Már most amolyan Hamilton-láz tört ki Olaszországban” – mondta az olasz szakíró Roberto Chinchero brit kollégája, James Allen podcastjében.

„Az olasz Ferrari-szurkolók az új év kezdete óta keresik a választ a kérdésre, miszerint mikor lesz Hamilton első ferraris tesztje. El sem tudom képzelni, mennyien lesznek a pálya környékén. Szerintem Maranello és Fiorano utcái is tömve lesznek emberekkel. Évek óta nem látott jelenség lesz ez, fel lesz adva a lecke a maranellói rendőrségnek” – jósolta.

„Persze nem lep meg a dolog: az országos sajtó – és nem is csak a sportsajtó – komoly megjelenést szentel Lewis Hamiltonnak. A fősodratú média is azt magyarázza, ki is Lewis, mik érdeklik őt, mi a sztorija, és hogy mennyire szeretne a Ferrarinál versenyezni” – folytatta Chinchero.