Soha nem látott műsorral indul 2025-ben a Forma-1: F1 75 néven egy élő show-t rendeznek a londoni O2 Arénában. A 2025. február 18-i eseményen a tervek szerint minden csapat ott lesz minden pilótával, és mindenki megmutatja 2025-ös versenygépét – vagy legalább annak festését.

A csapatok közül a Ferrari elsőként felvállalta, hogy valószínűleg nem a nagy közös F1-es buli lesz a fő szezonindító eseményük. A maranellóiak ugyanis bejelentették, hogy másnap, február 19-én autóbemutatót tartanak.

Get ready to meet our 2025 challenger#ScuderiaFerrari pic.twitter.com/RZEZxRJ4YG