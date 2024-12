Hivatalosan a vasárnapi Abu-Dzabi Nagydíj zárta a 2024-es Forma-1-es világbajnokságot, ám a munka nem ért véget, kedden a Yas Marina pályán – mondhatni, már hagyományosan – megtartották a Pirelli jövő évi gumijainak utolsó tesztjét, mely az ifjoncoknak, a csapatot váltó pilótáknak is vezetési lehetőséget nyújtott.

A szabályok szerint a csapatoknak két-két autót kellett pályára küldeniük, mindenképp egyikben egy fiatal versenyzőnek – definíció szerint olyan, aki legfeljebb két F1-es nagydíjon indult eddig – kellett ülnie.

Ebből fakadóan igen színes is volt a mezőny: az eddigi versenyzők közül a McLarennél Lando Norris és Oscar Piastri, a Ferrarinál Charles Leclerc, a Mercedesnél George Russell, a VCARB-nál Liam Lawson vezetett, mindenki más átigazoló vagy ifjonc volt.

F1 2024 ✅ @Charles_Leclerc tops the timesheets in the final session of the year, while @arthur_leclerc7 and @Anto_Fuoco rack up 141 laps between them 👊#F1Testing pic.twitter.com/Qo2TIeZBrf

— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) December 10, 2024