Katartban vasárnap terjedt el a paddockban, hogy az év utolsó versenyén már nem vezet majd náluk Esteban Ocon, helyette a szezonzárón a 2025-re szerződtetett újoncot, Jack Doohan vetik be Abu-Dzabiban.

Akkor még nem volt hivatalos megerősítés, hétfő délelőttre azonban az is megérkezett: az év végén így is, úgy is távozó francia valóban nem vesz majd részt a 2024-es idény utolsó futamán, és tényleg Doohan vezet majd Pierre Gasly mellett.

Ocon távozása mögött az állhat, hogy így már a szezonzárót követő abu-dzabi gumiteszten beülhet leendő csapata, a Haas autójába.

A csapat rövid közleményében megköszönte Oconnak 2020 óta végzett munkáját, kiemelve, hogy 2021-ben ő szerezte az Alpine első – és eddigi egyetlen – futamgyőzelmét. Maga a pilóta nem szólalt meg.