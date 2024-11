Helyi idő szerint este fél 9-kor, már a reflektorok fényei alatt, a helyszínhez képest meglepően hűvös – 18 Celsius-fokos levegő-, 22 fokos aszfalthőmérséklet – időben kezdődött a 2024-es Forma-1-es idény 23., utolsó előtti fordulója, a Katari Nagydíj sprintkvalifikációja az 5,2 km-es közel-keleti pályán.

Az év utolsó sprinthétvégéjén a papíron nettó 30 perces szessönön a szombat késő délutáni rövid futam rajthelyeit osztották ki.

A 12 perces SQ1-ben elsőként az astonos Lance Stroll gurult ki a pályára, de az idő szűkössége miatt senki sem várt ki sokáig, bő két percen belül Fernando Alonso kivételével kint volt mindenki. Az autókra a szabályoknak megfelelően kivétel nélkül a közepes keverékű (sárga) Pirellik kerültek.

Az első befutók után az első és egyetlen szabadedzésen is az élen záró ferraris Charles Leclerc állt az élen, de a később kezdő mclarenes Lando Norris majdnem fél másodpercet javítva vette át a vezetést a monacóitól. A harmadik ekkor a friss négyszeres világbajnok, Max Verstappen volt.

Leclerc-t az „első menetben” aztán a Las Vegas-i győztes, a mercedeses George Russell is megverte, de ennél nagyobb meglepetés volt, hogy a haasos Kevin Magnussen a 3., a sauberes Valtteri Bottas a 4. helyre ugrott fel.

A Ferrari pilótái aztán a forgalom ellenére is az első két helyre téretek vissza, a Red Bull-os Sergio Pereznek kellett nagyon a javítás, de csak a 9. időt hozta, miközben Norris hátrébb tolta a vörösöket.

Both Ferraris improve to go P1 and P2! #F1 #QatarGP pic.twitter.com/hyZvuX74Sg

Leclerc picks up where he left off in practice! 🚀

Russell és Hamilton is szerencsés, riválistól kapott szélárnyékkal tudott javítani, az utolsó két percben Stroll, Alonso, Csou Kuan-jü, Nico Hülkenberg és a Williams újonca, Franco Colapinto állt a kieső helyeken.

Az utolsó körökön a Haas németje szép javítással a 9. helyre ugrott, Perezt előbb Alonso, majd a VCARB-os Liam Lawson, utána Valtteri Bottas, végül a williamses Alex Albon tolta hátrébb. A mexikói újra az időmérő első szakaszában búcsúzott, vele együtt esett ki a VCARB-os Cunoda Juki, az alpine-os Esteban Ocon, a már említett Csou és Colapinto.

A visszajátszásokon látszott, hogy Perez utolsó gyors körébe a célegyenesben és az első kanyarban valamelyes belezavarhatott Leclerc.

Az SQ2 10 percére a Haasok gurultak ki elsőként, a Ferrarik és Verstappen követték őket, a McLarennél és a Mercedesnél kivártak, ahogy Bottasszal sem kapkodott a Sauber. Továbbra is mindenki a kötelezően előírt közepes keveréken lépett a pályára.

10 minutes, to find the quickest 10 to battle it out for Sprint pole! #F1 #QatarGP pic.twitter.com/jb8FQtaQNE

Back under way for SQ2 🟢

Elsőre a Red Bull hollandja állt az élre, Sainz nem is bírt vele, de Leclerc képes volt 58 ezredet faragni a világbajnok idejéből. A később körbeérő mclarenesek közül Norris a monacói mögött 43 ezreddel a 2. időt hozta, a 2023-as sprintgyőztes Piastri azonban mindannyiuknál gyorsabb tudott lenni.

He loses a time for track limits, as Sainz, then Russell, then the other McLaren of Lando Norris top the times! #F1 #QatarGP pic.twitter.com/YYnfMF5oWj

Piastri dips a wheel in the gravel 😳

Meghökkentő, de az első szakasz után a másodikban is sikerült ezredre azonos időt autózni, Verstappen a körével Piastri mögé sorolt be.

Az ausztrál idejét aztán pályaelhagyás miatt elvették, miközben egymás után Russell, majd Norris is az addigi legjobb kört futotta. Piastri nem adta fel, 1:20 másodperccel a vége előtt a 3. pozícióra jó időt teljesített.

Az utolsó percben Albon, Lawson, Alonso, Bottas és Magnussen volt veszélyben. Az Aston spanyolja javított, Gasly csúszott a kiesőzónába.

Az utolsó befutók után az amúgy javító Alonso, Albon, Bottas, Stroll és Magnussen nem jutott tovább az utolsó szakaszba.

Az SQ3 8 percére már mindenki a lágy (piros) keverékeken ment ki, amikor a top 10 leosztása volt a tét.

Elsőként Lawson, utána Gasly futott ki, majd a többiek, míg a McLarennél és Hülkenberggel kivártak egy darabig.

And it's fair to say they're all keen to get going! 😅 #F1 #QatarGP pic.twitter.com/9RjW91wxNL

SQ3 is under way! 🙌

Az első köröket szinte mindenki a gumik „felélesztésére” használta, így a rendesen hajtó Leclerc könnyedén ugrott az élre a maga 1:21,705-ös idejével.

A később érkező Norris héttizeddel „előzött”, csapattársa, Piastri a 2. időt hozta. Verstappen második körén a 3. helyet hozta, de aztán Russell megverte, míg Lewis Hamilton mögéje érkezett.

Hülkenber pár másodperccel később megkezdte a saját tétre menő körét, de már az első szektoridőből látszott, hogy nem fogja megváltani a világot.

They were slowest to leave the pits, but fastest once out on track! 🚀

Norris and Piastri hit the front after the first flying laps! #F1 #QatarGP pic.twitter.com/wzNAdjdV50

— Formula 1 (@F1) November 29, 2024