Napnyugtában, helyi idő szerint 16.30-kor, a helyszínhez képest igen enyhe időben – 20 Celsius-fokos levegő-, 26 fokos aszfalthőmérséklet – kezdődött a 2024-es Forma-1-es világbajnokság utolsó előtti, 23. fordulója, a Katari Nagydíj első és egyetlen szabadedzése a loszaili versenypályán.

Az F1-ben harmadik alkalommal megrendezett verseny az év utolsó sprinthétvégéje is, így péntek este már a rövid futam időmérője vár a mezőnyre, a teljes felkészülésre 60 perc jutott a mezőnynek. Az időjáráshoz hasonlóan maga a versenypálya is változott: az éles, szögletes kerékvetőkön finomítottak, néhány helyen viszont kavicssáv is került a külső felükre.

Green light at pit exit! 🟢 60 minutes of practice is GO. #F1 #QatarGP pic.twitter.com/E0wiYZZtk3 — Formula 1 (@F1) November 29, 2024

Az egyéni világbajnokságot Las Vegasban már lezárta Max Verstappen, de a konstruktőri küzdelem még nyitott az éllovas McLaren és az üldöző Ferrari között.

A körözést az alpine-os Esteban Ocon kezdte, de a Red Bull-os Sergio Perez és a ferrarisok sem vártak sokáig. A többség közepes (sárga), az utóbbiak kemény (fehér) keverékű Pirelliken mentek ki.

5 perc után a friss négyszeres bajnok, Verstappen volt a leggyorsabb 1:26,338-as idővel, de ekkor még sokan nem futottak mért kört. A holland első körein a vadonatúj, fehér-arany festésű bajnoki sisak túlzott szellőzésére panaszkodott a rádión, cserét kért.

Hat-hét perc után mind a 20 autó a pályán volt, a forgalom láthatóan többeknek is nehézséget, bosszúságot okozott.

Negyed óra elteltével továbbra is Verstappen volt az első, igaz, már 1,23,885-ös idővel, mögötte a mclarenes Lando Norris, a mercedeses George Russell, az alpine-os Pierre Gasly és másik Red Bull-os, Sergio Perez sorakozott a top 5-ben.

A mexikói pilótára egyik potenciális utódja, a VCARB-os Liam Lawson, valamint az astonos Fernando Alonso is panaszkodott, amiért az útjukba keveredett. Perez – a mezőnyből elsőként – a 15-ös kanyarban bele is kóstolt a vékony kavicságyba. Később hasonlóan járt a williamses Franco Colapinto és Norris is.

Egy-két perccel később a ferrarisok is feljebb ugrottak: Charles Leclerc állt az élre, Carlos Sainz átvette az 5. pozíciót.

Félidőre a reflektorok már több fényt adtak a napnál, de a lágy, piros jelzésű abroncsok ,még nem kerültek fel az autókra, sőt, a Ferrari párosa a kemények ugrott az 1-2. helyre. Leclerc-Sainz sorrendben, de pár perccel később a spanyol még csapattársánál is gyorsabb tudott lenni.

The early Sainz are positive for Ferrari! 👀 Carlos improves to second, a tenth shy of Leclerc's benchmark time!#F1 #QatarGP pic.twitter.com/mfsnegFvxL — Formula 1 (@F1) November 29, 2024

A körözés a közepes gumikon folytatódott egészen az utolsó 10 percig, amikor elsőként Colaponti ment ki a pirosakon, de az argentin egy hiba miatt elsőre nem futott értékelhető kört velük.

Csapattársa, Albon már jobban ment, a 3. helyre ugrott előre. Nem sokáig marad ott, hiszen az élmenők is felvették a lágyakat, gyorsan változott a sorrend.

Elsőre Leclerc villantott nagyot, nyolc-, kilenctizedet adott a szintén pirosakon lévő riválisoknak (Sainz, Russell, Verstappen). A mclarenes Oscar Piastri, majd Norris is képes volt sokkal erősebb kört futni, a két Ferrari közé soroltak be kéttized alatti hátránnyal.

🏁 PRACTICE – TOP TEN 🏁 Leclerc 📸

Norris

Piastri

Sainz

Tsunoda

Bottas

Stroll

Russell

Albon

Hamilton#F1 #QatarGP pic.twitter.com/eS4lRDSttl — Formula 1 (@F1) November 29, 2024

Az utolsó percekben a top 4 sorrendje már nem változott, de a leintéskor a VCARB-os Cunoda Juki és a sauberes Valtteri Bottas még megcsípte az 5. és 6. helyet.

A gyakorlás szokás szerint rajtszimulációkkal zárult.

A hétvége magyar idő szerint 18.30-kor a már tétre menő sprintkvalifikációval folytatódik.