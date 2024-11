Hétfő este bejelentették, hogy Forma-1 2026-ban 11. csapatként fogadja az év elején még elutasított Andretti-Cadillac projektet, miután a General Motors teljes mellszélességgel beállt az alakulat mögé.

Míg az egész projektet elindító Michael Andretti valamelyest a háttérbe húzódott, édesapja, az 1978-as F1-es világbajnok, versenyzőlegenda Mario Andretti bekerült a GM-Cadillac igazgatótanácsába, ebben a minőségében nyilatkozott is a csapat jövőjét érintő kérdésekről.

„A cél ez, és meg is fog valósulni” – szögezte le a Cadillac saját F1-es motorgyártási programjával kapcsolatban, de elismerte, hogy először külső motorszállítóra kell támaszkodniuk. „Kezdésként ferraris erőforráskról lenne szó. Egyelőre nem dőlt el, de ez a cél, ezt szeretnénk.”

A dologban lenne logika a maranellóiak részéről is, hiszen eddigi két partnerük, a Haas és a Sauber közül az utóbbit 2026-ban elveszítik, amikor az az Audi gyári csapatává válik, így fogadhatnák az amerikai alakulatot.

Az erőforrás mellett nyitott kérdés az is, ki vezethetne a csapatnál – úgy tűnik, egy komoly jelöltjük már van, méghozzá az amerikai Colton Herta személyében. A 24 éves versenyző az alsóbb kategóriákban Európában is szerzett tapasztalatokat, 2022-ben a McLaren tesztpilótája is volt, idén pedig a 2. helyen zárt az IndyCarban.

„Egyértelműen gondolunk rá. Persze minden lehetőséget nyitva kell tartanunk, hiszen még egy teljes szezon jön, amikor nem leszünk ott a pályán” – mondta Andretti.

Az amerikai pilóta bevetése logikus lenne a hazai közönség kedvéért, mellé pedig érdemes lehetne egy komolyabb F1-es tapasztalattal rendelkező versenyzőt ültetni, nem lepne meg minket, ha a közeljövőben Valtteri Bottas, Sergio Perez neve is felmerülne a jelöltek között.