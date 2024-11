Az egyik kezét már a negyedik világbajnoki trófeáján érezheti Max Verstappen, aki az egyébként is kimagaslóan jó címvédési esélyeit tovább javította azzal, hogy Lando Norris előtt végzett a Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíj időmérő edzésén. Az ötödik lett a holland, amiben közrejátszik, hogy a szokásosnál gyengébb oldalát mutatja a Red Bull, miután nem jó hátsó szárnnyal készült a hétvégére.

Verstappen a kvalifikációt követő nyilatkozatában tisztázta, bár tudtak javulni a hétvége elejéhez képest, tisztában voltak vele, hogy nem lesznek harcban az első rajtkockáért.

„Igyekeztünk a legjobbat kihozni belőle, amit csak lehetett, és jól össze tudtunk dolgozni. Sok mindent kipróbáltunk, hogy lássuk, mi a helyes irány” – mondta a Sky Sports F1 kamerái előtt a 28 éves holland. „Úgy gondolom, amit csináltunk, az a helyes irányba vitt minket, de egyértelműen ez sem volt elég ahhoz, hogy a pole-ért harcoljunk, de ennek is örülök.”

„A McLaren előtt vagyunk, ami számomra kissé meglepő, de nagyon elégedett vagyok az időmérővel és a köreimmel is.”

„Nincs monzai [hátsó] szárnyunk, amire itt szükségünk lenne. A kezdetektől fogva arra szavaztunk volna, de a költségplafon miatt már három éve hiányzik, hogy legyen egy ilyen szárnyunk. Ezt talán át kellene gondolnunk, mert így nem igazán tudunk hatékonyan versenyezni” – ecsetelte a problémát.

„Még két olyan verseny van, ahol ennek jelentősége lesz köridő szempontjából. A jövőbe tekintünk, de a mostani szabályrendszerből már csak egy év van hátra, úgyhogy sok értelme már nem lenne.”

Abban viszont még a 62 pontos előnye ellenére sem biztos Verstappen, hogy már négyszeres világbajnokként távozhat-e Las Vegasból. „Ezt most még nehéz megmondani. A hosszú etapokon egyikünk sem volt igazán jó, mindkettőnknél sokkal jobban koptak a gumik, mint a többi csapatnál. Azóta többen is változtattak, de így is csak az idő tud választ adni arra, hogyan teljesítünk majd holnap” – tekintett előre az első meccslabdájára.

