Magyar idő szerint szombat reggel, helyi idő szerint péntek este vette kezdetét a Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíj időmérő edzése. A pilóták már a harmadik szabadedzésen is küszködtek a hideg pályával, a körülmények viszont még rosszabbá váltak: a levegő hőmérséklete 12 Celsius-fokra csökkent, és az aszfalt is 15-re hűlt.

A hideg miatt a mezőny bő fele azonnal a pályára hajtott a Q1 elején, hogy legyen idejük adott esetben több felvezető körre, és megpróbáljanak hőmérsékletet csiholni az abroncsokba. A körözés folyamatos volt, viszont a két Haas a türelmesebbek közé tartozott: Kevin Magneussen és Nico Hülkenberg csak az utolsó 8 percbe lépve gurultak ki a garázsból.

Lance Stroll parkolt még sokáig az Aston Martinnal a bokszban, de őt technikai probléma hátráltatta. Elektronikai gondjait a harmadik szabadedzéses leállása miatt még épp időben orvosolták, egyetlen mért köre viszont nem volt elég a továbbjutáshoz.

Stroll mellett kiesett még a csapattárs Fernando Alonso is, valamint Alexander Albon (Williams) és Valtteri Bottas (Kick Sauber). A legnagyobb búcsúzó név azonban Sergio Perez volt a Red Bull-lal.

A Q2-ben már jobban a szem elé került az élpilóták meccse. Sem a Mercedest, sem a McLarent, sem a Ferrarit, de némi meglepetésre Max Verstappent sem lehetett leírni a Red Bull-lal, hiába panaszkodott annyit korábban. Mögöttük a két Haas emelkedett ki valamelyest a középmezőnyből, de továbbjutásuk nem volt magától értetődő.

Végül csak az egyik Haas, Nico Hülkenberg jutott tovább, Kevin Magnussen nem, Kiesett még Esteban Ocon (Alpine), Csou Kuan-jü (Kick Sauber), Liam Lawson (RB/VCARB), valamint Franco Colapinto, aki csúnyán összetörte a Williamsét. Az argentin versenyző autóját a brazíliai balesetek miatt már egyébként is nehezen rakták össze, most újabb nagy bukást szenvedett el a csapat.

💥 Así ha sido el ACCIDENTE FORTÍSIMO de Franco Colapinto contra el muro.#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/0mXcJmBmTk — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) November 23, 2024

A takarítási és helyreállítási munkálatok miatt kb. 20 perces csúszással kezdődött a Q3. Az első mért körök után a falat is érintő George Russell állt az élen a Mercedesszel. Két felvezető kört tett meg, szemben a mögötte lévő Carlos Sainz-cal (Ferrari), aki csak egyet. A harmadik Verstappen is két melegítő körrel készült, mögötte azonban a mclarenes Lando Norris és Oscar Piastri, valamint a többiek már nem. Pierre Gasly (Alpine) a hatodik helyen állt első mért körével, és még Hülkenberg is megelőzte Charles Leclerc Ferrariját. Lewis Hamilton (Mercedes) elrontotta az első mért körét.

A második, és egyben utolsó Q3-as körökben voltak még javítások. Leclerc átvette a vezetést, majd Sainz még jobbat ment nála. A pontot azonban újra Russell tette fel az i-re, az időmérő utolsó körével visszavette a pole-pozíciót. Meglepetést okozott a Sainz mögé, de Leclerc elé beférő Gasly, aki parádés harmadik helyet szerzett az Alpine-nal.

Verstappen egy lépéssel közelebb került a vegasi bajnokavatáshoz: ötödik lett, megelőzve Norrist. Cunoda Juki (RB/VCARB) lett a hetedik, megelőzve Piastrit, Hülkenberget és a végén ismét hibázó Hamiltont.

A 2024-es Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíj magyar idő szerint vasárnap 7 órakor kezdődik.